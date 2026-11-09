고양특례시, 29일까지 '고양소식·고양원픽' 독자 만족도 조사

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시는 9일 독자 대상 만족도 조사와 이벤트를 시작했다
- 조사는 29일까지 진행되며 참여자 125명에게 상품권을 지급한다
- 시는 조사 결과를 내년도 콘텐츠 기획과 지면 개선에 반영할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 오는 29일까지 시정소식지 '고양소식·고양원픽' 독자를 대상으로 '2026년 독자 만족도 조사 및 이벤트'를 진행한다고 9일 밝혔다.
매월 52면, 3만 부 규모로 발행되는 책자형 소식지 '고양소식'과 누적 방문 100만 회 돌파를 앞둔 모바일 소식지 '고양원픽'은 고양 시민의 대표 소통 채널이다.
고양소식은 시정 주요 시책, 의정 활동, 공연·문화예술 정보, 일자리 소식 등을 다루며 고양원픽은 웹진·전자책·오디오북 등 다양한 멀티미디어 포맷을 제공한다.
시는 소식지의 질적 향상과 시민 중심 소통을 위해 매년 1회 정기 만족도 조사를 실시하고 있으며 지난해 조사에서는 전반적 만족도 83.8%를 기록했다.
시는 올 한 해 소식지를 이용한 독자들의 솔직한 평가를 내년도 콘텐츠 기획과 지면 개선에 반영할 방침이며 설문 참여자 중 125명을 추첨해 1인당 2만 원 상당의 모바일 상품권을 지급할 예정이다.
설문 조사는 '고양소식·고양원픽'을 한 번이라도 읽어본 사람이라면 누구나 참여가 가능하다.
민경선 시장은 "고양소식·고양원픽은 시민에게 필요한 시정 정보와 지역의 다양한 소식을 전하는 중요한 소통 창구"라며 "독자들의 의견을 꼼꼼히 살펴 시민에게 더욱 유익하고 읽기 편한 소식지를 만들겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com