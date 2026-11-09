장흥군, 회진·동두항에 388억 투입…어촌 대변신

AI 핵심 요약beta
- 장흥군은 9일 회진항·동두항 사업에 388억 원을 확보했다
- 회진항에 스마트 수리센터·수산물 판매장 등을 조성한다
- 동두항은 로컬 거점·임대주택·태양광·어항 정비를 추진한다
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[장흥=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 장흥군 회진항과 동두항에 총 388억 원이 투입된다. 낙후된 어항시설을 현대화하고 수산업과 관광을 연계한 해양경제 기반 구축에 속도가 붙을 전망이다.
장흥군은 해양수산부가 주관한 '어촌뉴딜 3.0 공모사업'에 회진항과 동두항이 최종 선정돼 총사업비 388억원을 확보했다고 9일 밝혔다.
회진항은 어촌경제도약형에 선정돼 288억 원을 지원받는다. 동두항은 어촌회복형으로 100억 원이 투입된다.
어촌뉴딜 3.0은 노후 어촌·어항의 기반시설을 정비하고 주민 정주여건을 개선해 침체된 어촌경제에 활력을 불어넣는 사업이다.
회진항에는 스마트 선박수리센터와 수산물 판매장, 해조류 융복합센터, 바다누림 컴플렉스 등이 들어설 예정이다. 어업 기반시설과 해양레저·관광 인프라를 확충해 수산업과 관광이 결합된 해양경제 거점으로 육성한다.
특히 민간투자와 연계한 청년 일자리 창출과 주민 소득 증대도 기대된다. 동두항은 수산물 로컬 거점 조성과 임대주택 공급, 태양광 시설 설치, 어항 정비 등을 추진한다. 주민 생활환경 개선과 지속 가능한 어촌 정주 기반 확보에 중점을 둔다.
사순문 장흥군수는 "이번 공모사업 선정은 장흥 바다의 무한한 가능성과 미래 가치를 확인한 뜻깊은 성과"라며 "회진항은 어촌경제를 이끄는 새로운 성장거점으로 동두항은 주민들의 삶이 더욱 풍요로워지는 활력 있는 어촌으로 만들어 장흥의 새로운 해양시대를 열어가겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com