안성시, 채용박람회 첫 청년채용관 운영…열기 '후끈'

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 9일 하반기 채용박람회를 열고 지역 구직자와 기업을 연결했다.
- 관내 기업 26개사가 참여해 생산·물류 등 분야에서 165명 채용을 추진했다.
- 안성시는 청년채용관을 처음 운영하고 면접·취업 지원 프로그램도 진행했다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 처음으로 청년채용관을 운영한 2026년 하반기 채용박람회가 성황리에 끝났다.
9일 시에 따르면 한경국립대학교 체육관에서 지역 구직자와 기업을 연결하는 '2026년 하반기 안성시 채용박람회'를 개최했다.
박람회에는 ㈜농심 안성공장, 한솔아이원스㈜, ㈜아성다이소 등 관내 우수기업 26개사와 안성고용복지플러스센터를 비롯한 유관기관 6곳이 참여했다. 이날 기업들은 생산, 품질·물류관리, 영업, 마케팅 등 다양한 분야에서 총 165명 채용을 목표로 현장 채용 활동을 진행했다.
특히 시는 청년층의 취업 지원을 강화하기 위해 올해 처음으로 청년채용관을 운영했다. 현장에서는 BMW내쇼날모터스, ㈜케이엠, 주식회사 하스코 등 5개 기업이 참여해 청년 선호 직무를 중심으로 현장 면접과 직무 상담을 진행했다.
또한 행사장에서는 채용 상담과 면접뿐 아니라 이력서 증명사진 촬영, 지문 인적성 검사, 아로마 향기요법 체험 등 다양한 취업 지원 프로그램도 함께 운영됐다.
시 관계자는 "박람회 종료 후에도 참여 기업의 채용 진행 상황과 면접 결과를 지속적으로 점검하는 등 사후 관리를 강화해 구직자들의 실제 취업으로 이어질 수 있도록 지원할 계획"이라며 "앞으로도 지역 인재의 정착을 돕기 위한 양질의 일자리 발굴에도 힘써 나가겠다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com