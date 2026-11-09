김재원, '2026 KGMA' MC 활약…리즈와 호흡 맞추며 안정적 진행

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김재원이 '2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈'(KGMA) MC로 나서 안정적인 진행 실력과 다채로운 매력으로 시상식 현장을 빛냈다.

김재원은 지난 8일 서울 고척스카이돔에서 개최된 'KGMA' 둘째 날 '뮤직 데이'의 MC를 맡아 아이브 리즈와 함께 시상식을 이끌었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김재원. [사진=미스틱] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

'2026 KGMA'는 한 해 동안 K팝을 빛낸 아티스트들의 성과를 조명하는 음악 시상식으로, 다양한 장르의 아티스트들이 한자리에 모여 축제의 장을 펼쳤다.

이날 김재원은 화이트 실크 수트 차림으로 등장해 훤칠한 비주얼과 세련된 분위기로 시선을 사로잡았다. 이어 2부에서는 화이트 하이넥 이너에 블랙 가죽 재킷을 매치해 시크한 매력을 더하며 색다른 분위기를 연출했다.

본 시상식에 앞서 진행된 스타로드 행사에서는 올해 여러 차례 MC 경험을 하게 돼 뜻깊다는 소감과 함께 KGMA에 참여하는 설렘을 전하기도 했다.

KBS2 '뮤직뱅크' MC로 진행 경험을 쌓아온 김재원은 이번에도 안정적인 진행 실력을 선보였다. 또렷한 전달력과 차분한 진행으로 시상식의 흐름을 이어가는 동시에, 공동 MC인 리즈와 호흡을 맞추며 편안한 분위기를 만들어냈다.

여기에 김재원은 다른 아티스트의 챌린지 안무를 직접 선보이며 색다른 매력을 발산했다. 무대 위에서 보여준 재치 있는 모습은 관객들의 호응을 이끌어냈으며, 특유의 밝은 에너지로 현장에 활기를 더했다.

이처럼 김재원은 능숙한 진행과 친근한 모습으로 MC로서의 역량을 다시 한번 입증했다. 이번 시상식을 통해 또 다른 면모를 보여준 김재원이 앞으로 이어갈 활동에도 기대가 모인다.

한편, 김재원은 지난 4일 개봉한 영화 '최종면접'에서 한진우 역으로 관객들과 만나고 있다.

moonddo00@newspim.com