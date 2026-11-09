마스턴투자운용, 중앙대 학생 초청 대체투자 세미나 개최

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대학 학회와 교류 확대…미래 인재 육성

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 마스턴투자운용이 대체투자업계 진출을 희망하는 대학생들을 대상으로 재능기부 세미나를 개최했다. 자본시장 구조부터 부동산금융 투자 전략, 자산운용사의 사회적 책임까지 현장 경험을 공유하며 미래 금융인재 육성에 나섰다.

9일 마스턴투자운용에 따르면 지난 6일 서울 서초구 본사에서 중앙대학교 대체투자학회 KAIC 소속 학생들을 초청해 'Alternative Investments, Unpacked' 세미나를 진행했다. 행사는 사회공헌추진단 산하 선한영향실천센터가 기획하고 운영했다.

KAIC는 2016년 설립된 중앙대학교 대체투자학회로 부동산금융을 비롯한 대체투자 분야를 연구하는 학생들로 구성됐다.

세미나에서는 최낙준 KAIC 학회장이 학회 활동을 소개한 데 이어 최윤곤 마스턴투자운용 사외이사가 자본시장 구조와 투자 의사결정 과정을 질의응답 방식으로 설명했다.

[사진=마스턴투자운용]

김범수 마스턴투자운용 리츠부문 이사는 해외 대체투자와 상장 리츠, 국내 부동산투자의 구조와 의사결정 방식의 차이를 소개했다. 김민석 선한영향실천센터장은 부동산투자가 종료된 이후에도 공간이 지역사회에 미치는 영향을 설명하며 운용사의 사회적 책임을 강조했다.

마스턴투자운용은 지난 4월 사회공헌추진단 출범 이후 한국외대와 고려대, 성균관대, 한양대 등 대학 학회를 초청해 재능기부 강연을 이어왔다. 지난 6월에는 글로벌 부동산 전문가 네트워크 ULI Korea와 '퓨처 리더스 포럼'을 공동 개최했다.

또 무신사 성수 E4 개발사업을 주제로 첫 아이디어 공모전을 열어 참가자들이 투자 구조 설계부터 투자설명(IR) 발표까지 경험할 수 있도록 했다.

박형석 마스턴투자운용 대표이사는 "대체투자 운용사가 만든 공간은 투자가 끝난 뒤에도 수십 년간 도시에 남아 사람들의 일상을 담는다"며 "그 공간을 이어받을 다음 세대가 수익률 너머의 가치까지 고민하는 인재로 성장하도록 현장에서 쌓아온 경험을 아낌없이 나누겠다"고 밝혔다.

plum@newspim.com