빈느, 더현대 서울서 세 번째 팝업 오픈

AI 핵심 요약beta
- 빈느가 4일부터 11일까지 더현대 서울에서 세 번째 팝업을 운영했다
- 빈느는 스킨케어·베이스 제품 체험과 메이크업 시연을 진행했다
- 빈느는 구매 고객에게 럭키드로우 사은품을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 뷰티 브랜드 빈느(VINNE)가 현대백화점 판교점과 신촌점에 이어 더현대 서울에서 세 번째 팝업스토어를 운영한다. 이번 팝업은 11월 4일부터 11일까지 더현대 서울 지하 1층에서 진행된다.
빈느는 이번 팝업에서 고객이 제품을 직접 사용하고 선택할 수 있는 자리를 마련했다. 스킨케어와 베이스 메이크업 제품을 한자리에서 소개하며, 전문 메이크업 아티스트와 함께하는 체험 프로그램과 구매 고객 혜택을 제공한다.
팝업 기간 중 11월 7일 토요일에는 전문 메이크업 아티스트가 빈느 제품으로 고객에게 직접 메이크업을 시연하는 이벤트가 진행됐다. 방문객은 전문가의 제품 사용법을 살펴볼 수 있다.
팝업에서는 광채 쿠션을 비롯해 버블 앰플, 콜라겐 마스크 등 주요 제품을 만나볼 수 있다. 제품별 제형과 사용감, 쿠션의 색상과 마무리감을 비교하며 제품을 살펴볼 수 있다.
화이트와 샴페인 골드로 꾸민 공간에는 브랜드 분위기를 담았다. 주요 제품을 둘러볼 수 있는 진열 공간과 체험 공간을 마련했다.
구매 고객 대상 럭키드로우 이벤트도 운영한다. 구매 금액과 관계없이 1인 1회 참여할 수 있으며, 추첨을 통해 빈느 제품으로 구성된 사은품을 증정한다.
빈느 관계자는 "온라인으로 제품을 보시고 궁금해하셨던 분들이 이번 팝업에서 직접 써보고 선택하실 수 있으면 좋겠다"며 "제품 체험부터 메이크업 이벤트, 구매 혜택까지 준비했으니 편하게 방문해 주시길 바란다"고 전했다.
whitss@newspim.com