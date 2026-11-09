[개장시황] 美 반도체주 반등에도 코스피·코스닥 하락 출발

AI 핵심 요약beta
- 코스피와 코스닥이 9일 장 초반 외국인 매도로 동반 하락했다.
- 코스피는 개인 순매수에도 외국인과 기관 매도로 1.09% 내렸다.
- 코스닥도 외국인과 기관 매도세에 밀려 1.29% 하락했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피와 코스닥이 9일 장 초반 동반 하락하고 있다. 미국 뉴욕증시에서 반도체주가 반등했지만 외국인 매도세가 이어지면서 국내 증시의 투자심리는 회복되지 않는 모습이다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 5분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 55.22포인트(1.09%) 내린 5004.47에 거래되고 있다. 개인이 2363억원을 순매수하는 가운데 외국인과 기관은 각각 2187억원, 242억원을 순매도하고 있다.
시가총액 상위 종목은 대체로 약세다. SK하이닉스(-0.09%), SK스퀘어(-2.21%), LG에너지솔루션(-2.07%), 삼성바이오로직스(-0.79%), 삼성전기(-1.38%), 현대차(-1.25%), KB금융(-1.66%), 셀트리온(-0.47%) 등이 하락하고 있다. 반면 삼성전자(0.58%)와 삼성전자우(0.13%)는 소폭 상승 중이다.
같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 8.29포인트(1.29%) 내린 635.98을 기록하고 있다. 개인이 558억원 어치 사들이고 있지만 외국인과 기관은 각각 543억원, 36억원 어치를 팔아치우고 있다.
코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 하락세다. 알테오젠(-6.08%), 에코프로(-3.78%), 에코프로비엠(-2.41%), 주성엔지니어링(-0.08%), 레인보우로보틱스(-4.67%), HLB(-3.04%), 삼천당제약(-2.18%), 심텍(-0.86%), 리노공업(-0.86%) 등이 내리고 있다. 이오테크닉스(0.53%)는 소폭 상승하고 있다.
6일(현지시간) 뉴욕증시에서 나스닥지수와 필라델피아 반도체지수는 각각 1.09%, 4.21% 상승했다. 엔비디아와 마이크론 등 주요 반도체주도 반등했지만 국내 증시는 외국인 매도세에 밀려 약세를 보이고 있다.
한편 이날 오전 9시 기준 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 1360.0원을 기록했다.
rkgml925@newspim.com