이스라엘 총리 후보된 아이젠코트 "창의적인 방식으로 비상정부 구성"

AI 핵심 요약beta
- 아이젠코트 대표는 8일 과반 추천을 얻어 정부 구성 권한을 받았다
- 아이젠코트는 28일간 연정 협상을 진행하며 최대 6주까지 연장할 수 있다
- 아랍계 지지 반발 속 소수파·하레디 연정 등 방안을 모색한다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이스라엘 군 참모총장 출신의 가디 아이젠코트 야샤르당 대표가 8일(현지시간) 의원 과반의 추천을 얻어 차기 정부 구성 권한을 공식 부여받았다.
타임스오브이스라엘에 따르면 아이젠코트 대표는 이날 예루살렘 대통령 관저에서 아츠하크 헤르조그 대통령으로부터 총리 후보 지명 및 정부 구성 권한을 부여받았다.
아이젠코트는 앞으로 4주(28일)간 각 정당과 협상을 진행하게 되며, 필요시 2주(14일)를 더 연장해 최대 6주간 연정 구성에 나선다.
다만 실제 연정 구성까지는 험난한 과정이 예상된다. 아이젠코트가 이끄는 유대계 야권 연대는 지난 총선에서 전체 120석 중 48석을 확보하는 데 그쳤으나, 아랍계 정당(라암 8석·조인트리스트 11석) 19석의 지지를 더해 과반 기준(61석)을 넘긴 67석의 추천을 받아 연정 구성권을 먼저 쥐게 됐다.
문제는 아랍계 정당들이 장관직을 맡는 공식 연정 참여 대신 외곽 지원(표결 찬성·기권) 입장을 밝힌 상황에서, 유대계 정당 내부에서 "아랍계 표에 의존하는 정부는 받아들일 수 없다"는 반발이 거세다는 점이다.
이에 따라 아이젠코트는 유대계 의석만으로 '소수파 정부'를 먼저 출범시킨 뒤 사안별로 협력하거나, 베냐민 네타냐후 총리의 전통적 우군인 초정통파 유대교(하레디) 정당들을 포섭해 연정에 합류시키는 등 다각도의 정치적 셈법을 모색하고 있다.
만약 아이젠코트 대표가 기한 내에 연정을 구성하지 못할 경우, 권한은 다른 후보에게 넘어가거나 의회가 해산되어 또다시 조기 재선거를 치러야 한다.
그러나 아이젠코트 대표는 재선거 가능성을 전면 차단했다. 그는 "이스라엘은 국가적·사회적으로 돌이킬 수 없는 중대한 비상사태에 처해 있으며, 시간을 낭비하거나 끝없는 선거를 반복할 여유가 없다"고 목소리를 높였다.
이어 아이젠코트는 "창의적이고 비전통적인 정치적 결단"을 통해 '국가 비상 정부'를 반드시 출범시킬 것이라며, 네타냐후 총리의 장기 집권을 끝내겠다는 강한 의지를 밝혔다.
wonjc6@newspim.com