나노실리칸첨단소재, 탄자니아 'MTX 위조방지 인라벨' 생산거점 구축

연간 30억 장 규모 위조방지 인증라벨 생산시설 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 나노실리칸첨단소재가 아프리카 사업 파트너를 통해 탄자니아 현지 위조방지 인증라벨 생산시설 구축을 추진한다. 현지 파트너가 제조업 허가를 취득하고 생산부지를 확보하면서 아프리카 시장 진출을 위한 생산·공급체계 마련에 나섰다.

9일 나노실리칸첨단소재는 아프리카 총판 사업 파트너인 나노실리칸 아프리카가 탄자니아 사업등록·허가청(BRELA)으로부터 제조업 비즈니스 라이선스를 취득했다고 밝혔다.

나노실리칸 아프리카는 탄자니아 다르에스살람 키감보니 지역에 약 3만3000㎡ 규모의 생산시설 부지를 확보했다. 해당 부지에 연간 최대 30억 장 생산을 목표로 하는 'MTX(Magnetically Color Tunable Photonic Crystal) 위조방지 인증라벨' 인쇄·가공시설을 구축할 계획이다.

나노실리칸첨단소재 로고. [사진=나노실리칸첨단소재]

앞서 지난 10월 탄자니아 산업통상부와 공정경쟁위원회(FCC) 고위 관계자들은 한국을 방문해 나노실리칸첨단소재의 평택 보안소재 생산시설과 안산 인증라벨 인쇄·가공시설을 실사했다. 방문단은 MTX 기술의 제조공정과 위조방지 기능을 확인하고, 위조상품 유통 방지와 소비자 보호, 세수 확보 등에 활용하기 위한 국가 차원의 기술 도입을 검토하겠다는 의사를 밝힌 바 있다.

탄자니아 위조방지 시장에서는 스위스 시크파(SICPA)의 텍스스탬프가 시장점유율 1위를 차지해 왔다. 다만 수입인지 위조 문제가 지속적으로 제기되면서 기존 기술을 대체할 수 있는 위조방지 기술에 대한 관심이 높아지고 있다는 것이 회사 측 설명이다.

나노실리칸첨단소재는 이번 제조업 라이선스 취득과 생산부지 확보를 계기로 현지 생산·공급체계 구축을 추진할 방침이다. 생산시설이 가동되면 한국에서 완제품을 생산해 공급하던 기존 방식에서 본사가 핵심 기능성 보안소재를 공급하고, 탄자니아 현지에서 인증라벨 인쇄·가공을 담당하는 분업형 생산체계로 전환할 계획이다.

나노실리칸첨단소재 관계자는 "탄자니아 정부의 MTX 기술 도입 검토와 현지 생산기반 구축 지원은 아프리카 사업 확대의 중요한 전환점"이라며 "현지 파트너의 제조업 라이선스 취득을 계기로 생산·공급체계 구축을 본격화하고 MTX 기술을 아프리카 전역으로 확대해 글로벌 성장동력으로 육성하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com