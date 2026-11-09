플래티어, 하이트진로음료 자사몰에 '젠서 GEO' 적용

상품 상세페이지 141개 구조화…이미지 226장 대체 텍스트 적용

상품 변경사항 13차례 갱신, 생성형 AI 3종 대상 매일 측정

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 에이전틱 커머스 기업 플래티어는 하이트진로음료 공식 온라인몰 '진로토닉몰'에 생성형 검색 최적화(GEO) 서비스 '젠서 GEO(genser GEO)'를 적용해 운영한 사례를 9일 공개했다.

이번 협업은 챗GPT(ChatGPT) 등 생성형 인공지능(AI)을 활용한 상품 탐색이 늘어나는 환경에서 제조사 공식몰의 상품 정보가 AI 답변의 출처로 활용될 수 있도록 하기 위해 추진됐다. 기존 진로토닉몰의 상세 정보는 이미지 중심으로 구성돼 있어 AI 검색엔진이 상품별 세부 정보를 텍스트로 인식하는 데 한계가 있었다는 설명이다.

플래티어는 진로토닉워터, 블랙보리, 하이트제로 0.00 등 진로토닉몰 내 상품 상세페이지 141개를 최적화했다. 용량과 입수, 가격, 판매 상태 등 최대 40여종의 핵심 속성을 AI가 판독하기 쉬운 구조화 데이터(JSON-LD)로 정리하고 상세 이미지 226장에는 내용을 설명하는 대체 텍스트를 적용했다.

하이트진로음료 공식 온라인몰 '진로토닉몰'에 적용된 플래티어의 생성형 검색 최적화 서비스 '젠서 GEO' 운영 흐름. [자료=플래티어]

AI가 답변 근거로 활용할 수 있도록 상품 설명과 자주 묻는 질문(FAQ) 콘텐츠도 새롭게 마련했다. 이번 작업은 대규모 사이트 개편 없이 기존 상세페이지를 유지하는 방식으로 진행됐다. 플래티어가 항목별 적용 가이드를 제공하고 쇼핑몰 운영사가 메타 설명과 이미지 대체 텍스트, 구조화 데이터 영역에 나눠 적용했다.

가격이나 평점처럼 수시로 변동되는 정보는 텍스트를 고정하지 않고 쇼핑몰 데이터를 불러오도록 연결했다. 생성 콘텐츠는 원문 정보를 기반으로 사실 일치와 표현, 데이터 구조 등 3단계 검증과 고객사 최종 검수를 거쳤다.

상품 정보 변경에 따른 갱신 작업도 진행했다. 블랙보리 용량이 520밀리리터(mL)에서 500mL로 변경되거나 리뉴얼 제품의 상세페이지가 개편되는 경우 관련 정보를 수정했다. 구성별로 별도 판매되는 상품은 대표 이미지와 구성 정보를 대조하고 판매가 종료된 상품은 대상에서 제외했다.

지난 8월 작업을 시작한 뒤 지난달 초까지 콘텐츠 갱신은 총 13차례 이뤄졌다. 플래티어는 도입 효과를 확인하기 위해 소비자가 실제로 입력할 만한 대표 질의 50개를 선정해 주요 생성형 AI 3종을 대상으로 매일 반복 측정하고 있다. AI 답변에서 브랜드와 진로토닉몰 공식 페이지가 어떻게 언급되고 인용되는지를 매주 분석해 다음 개선 작업에 반영한다.

박성주 하이트진로음료 플랫폼팀 과장은 "소비자가 AI에게 음료를 추천받는 일이 늘면서, AI가 우리 상품을 얼마나 정확하게 설명하는지가 중요해졌다"며 "용량이나 구성이 바뀌어도 AI가 참고하는 상품정보를 정확하게 유지해, 소비자가 상품을 비교하고 진로토닉몰에서 구매를 검토하는 데 도움이 될 것으로 보고 도입했다"고 말했다.

유민수 플래티어 AI CX SaaS 사업본부장은 "GEO는 한 번 적용하고 끝나는 작업이 아니라, 상품이 바뀔 때마다 함께 고쳐 나가는 운영"이라며 "AI가 상품을 설명할 때 가장 정확한 출처는 그 상품을 만든 회사의 공식몰이어야 하는 만큼, 이미지 속 상품 정보를 AI가 읽을 수 있게 정리해 공식몰이 AI 답변의 근거로 쓰이도록 돕겠다"고 말했다.

플래티어의 에이전틱 커머스 플랫폼 '젠서(genser)'는 생성형 검색 최적화 서비스 '젠서 GEO', AI 대화형 탐색 '젠서 디스커버리(genser Discovery)', 상품 데이터 보강 서비스 '젠서 데이터 파운드리(genser DataFoundry)'로 구성된다. 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 기본으로 제공하며 고객 환경에 따라 구축형으로도 공급한다.

winter1004@newspim.com