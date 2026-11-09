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롯데쇼핑, 주주우대 서비스 '엘.아너스 클럽' 정식 오픈

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  • 롯데쇼핑은 9일 주주우대 서비스 엘.아너스 클럽을 정식 오픈했다
  • 엘.아너스 클럽은 주주에게 최대 18만원 쿠폰과 엘포인트를 제공한다
  • 지난 9월 말 기준 1주 이상 보유 주주가 증권사 MTS로 혜택을 확인한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1주 이상 주주에 최대 18만원 쿠폰·9만 엘포인트 제공
신한·KB·키움·하나증권 MTS 연계해 주주 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 유통기업 롯데쇼핑은 지난 1일 주주우대 서비스 '엘.아너스 클럽(L.HONORS CLUB)'을 정식 오픈했다고 9일 밝혔다.

엘.아너스 클럽은 기존 배당 중심의 주주환원 정책에서 나아가 롯데쇼핑의 온·오프라인 유통 채널을 활용해 주주들에게 혜택을 제공하는 제도다. 회사에 따르면 국내 대기업 가운데 주주우대 서비스를 도입한 것은 이번이 처음이다.

서비스 대상은 지난 9월 30일 기준 롯데쇼핑 주식을 1주 이상 보유한 주주다. 대상 주주에게는 롯데백화점·롯데마트·롯데슈퍼·롯데온에서 각각 사용할 수 있는 최대 18만원 상당의 웰컴 쿠폰팩이 제공된다. 분기별 구매 실적에 따라 최대 9만 엘포인트(L.POINT)도 추가 지급한다.

롯데쇼핑 엘.아너스 클럽 로고. [사진=롯데쇼핑]

지난 1일부터 3개월 동안은 지난 9월 말 기준 주주에게 혜택이 제공된다. 올해 말 기준 주주는 오는 2027년 2월 1일부터 혜택을 받을 수 있으며 이후에도 3개월 단위로 대상 주주를 정해 혜택을 제공할 예정이다.

주주우대 혜택은 아이알큐더스(IR큐더스)와 제휴한 신한투자증권, KB증권, 키움증권, 하나증권 등 4개 증권사의 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해 확인할 수 있다.

각 증권사 MTS 내 주주우대 서비스에서 롯데쇼핑 혜택을 확인한 뒤 전용 안내 페이지로 이동할 수 있다. 엘포인트 앱에서 회원가입과 주주인증을 완료하면 주주 전용 혜택을 이용할 수 있다.

롯데쇼핑 관계자는 "엘.아너스 클럽은 주주들이 자사의 다양한 유통 서비스를 직접 경험하면서 주주로서의 혜택을 일상에서 체감할 수 있도록 마련한 프로그램"이라며 "이번 서비스가 주주들에게 실질적인 혜택을 제공하는 동시에 기업과 주주 간 관계를 더욱 긴밀하게 만드는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

그는 "앞으로도 주주들의 의견에 귀 기울이고 다양한 주주환원 방안을 모색해 주주가치 제고를 위한 노력을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

winter1004@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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