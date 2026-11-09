에이치피오 "아른, 아프리콧스튜디오 중심 아시아 시장 진출 추진"

일본·중국·동남아 시장 공략…상반기 매출 361억원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 건강생활기업 에이치피오의 자회사 아른이 유아동 패션 브랜드 아프리콧스튜디오를 중심으로 아시아 시장 진출을 추진 중이라고 9일 밝혔다.

회사에 따르면 아른은 국내에서 구축한 고객층과 브랜드 경쟁력을 바탕으로 일본과 중국, 동남아시아 등 주요 시장 진출을 추진 중이다. 에이치피오의 글로벌 네트워크를 활용해 현지 유통 채널을 개발하고 판매 기반을 확대한다는 전략이다.

일본에서는 백화점 팝업스토어를 통해 브랜드 인지도를 높이고 있다. 아프리콧스튜디오는 지난 5월 이세탄 백화점 팝업에서 대표 제품인 아기 턱받이 '마스콧 빕'이 조기 품절됐다. 이후 온라인 매출도 증가했고, 현지 여러 백화점으로부터 추가 입점 제안을 받아 10일까지 오사카 다카시마야 백화점에서 팝업스토어를 운영 중이다. 회사는 일본 주요 백화점에서 팝업스토어를 지속적으로 선보일 방침이다.

다카시마야 백화점에서 운영 중인 아프리콧스튜디오 팝업스토어. [사진=에이치피오]

중국에서는 현지 라이프스타일 플랫폼 샤오홍슈에 공식 계정을 개설해 브랜드 철학과 신상품을 소개하는 콘텐츠 마케팅을 전개 중이다. 인플루언서와의 협업으로 판매 연계도 강화하고 있다. 지난 4일 첫 라이브 커머스에서는 '리틀 토곰 백팩' 등 8개 품목을 선보였으며 11~12월에도 라이브 판매를 계속할 계획이다.

동남아시아에서는 싱가포르 소재 덴프스 글로벌을 거점으로 현지 시장 진출 기반을 마련한다. 덴프스 글로벌의 네트워크와 사업 역량을 활용해 현지 유통 채널과의 협력 기회를 발굴하고 싱가포르를 시작으로 동남아 주요 시장으로 사업을 확대한다.

아른은 올해 상반기 매출 약 361억원, 영업이익 약 35억원을 기록했다. 매출은 전년동기대비 23.6%, 영업이익은 20.4% 증가했다. 이 중 아프리콧스튜디오 매출은 약 114억원으로 전년동기대비 46.5% 늘며 성장을 주도했다.

에이치피오 관계자는 "아프리콧스튜디오는 국내에서 충성도 높은 고객층과 브랜드 팬덤을 형성하며 디자인과 품질 경쟁력을 인정받아 왔다"며 "이러한 브랜드 파워를 바탕으로 해외 고객의 마음도 사로잡으며 글로벌 시장에서 입지를 넓혀가겠다"고 말했다.

이어 "에이치피오가 보유한 글로벌 네트워크와 현지 사업 역량을 결합해 해외 시장 안착과 확장을 가속화할 것"이라며 "이를 아른의 지속적인 성장을 이끄는 동력으로 키워 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com