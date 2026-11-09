트럼프 "젠슨황 훌륭한 사람...중·러 정상 만나 이란종전 논의할 것"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령은 8일 황 CEO를 훌륭한 사람이라며 비판을 자제했다
- 황 CEO는 중국 여성 사업가와의 관계 의혹에 아내와 가족에게 사과했다
- 엔비디아 이사회는 황 CEO의 해외 정보기관 연루 여부 조사에 착수했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 8일 엔비디아(NVDA) 젠슨 황 대표(CEO)와 중국 여성 사업가의 관계를 둘러싼 의혹에 대해 "황 CEO와 이야기를 나눈 적은 없다"면서도 "황 CEO는 훌륭한 사람"이라고 치켜세웠다.
앞서 이날 황 CEO는 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다.
'황 CEO가 고객사인 메가스피드의 임원이자 중국 스파이로 의심받는 앨리스 황과 연인 관계였다'는 보도가 나온 지 이틀 만에 이뤄진 공식 사과다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 해외 정보기관의 공작 대상이 됐는지 독립 조사에 착수했다.
트럼프 대통령의 이날 발언은 엔비디아의 황 CEO를 둘러싼 추문과 의혹에도, 섣불리 그를 질타할 생각이 없으며 이사회의 독자 조사 결과를 지켜보겠다는 뉘앙스를 띠었다.
그는 "황 CEO는 존경할 만한 인물로 우리나라를 위해 놀라운 일을 해냈다"며 "모든 것이 잘 되기를 바란다"고 덧붙였다.
한편 트럼프 대통령은 다음 주 중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의에서 시진핑 중국 국가주석 및 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만날 것으로 예상한다고 밝혔다.
그는 기자들에게 "그러한 회담은 흥미로울 것"이라며 비핵화와 이란과의 전쟁 종식을 포함한 많은 사안을 다룰 것이라고 말했다.
osy75@newspim.com