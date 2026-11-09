아이지넷, 베트남 인슈어테크 기업에 7억원 투자

AI 핵심 요약beta
- 아이지넷은 9일 베트남 인슈어테크 BHOTO에 50만달러를 투자했다
- 싱가포르 자회사 AIG를 통해 초기 지분 19.9%를 확보했다
- 차량·운전자 데이터 400만건을 활용해 제휴사업 확대를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 인슈어테크 상장사 아이지넷이 베트남 자동차보험 기반 인슈어테크 기업 BHOTO에 50만달러(약 7억원)를 투자한다고 9일 밝혔다.
싱가포르 자회사 AIG를 통해 진행하는 이번 투자로 초기 지분율 19.9%를 확보해 2대주주 지위를 갖는다. 향후 사업 성과에 따라 추가 지분 취득을 협의해 최대주주 지위 확보를 추진할 계획이다.
회사에 따르면 BHOTO는 차량 및 운전자 관련 정보를 포함해 약 400만 건의 고객 데이터를 보유하고 있다. 아이지넷은 이 데이터를 활용한 제휴사업 협력 기반을 마련하고, 국내에서 축적한 데이터베이스 활용 경험을 현지 고객 접점에 적용할 계획이다.
제휴사업은 의료·헬스케어·뷰티 등 한국이 경쟁력을 가진 분야를 중심으로 발굴된다. 현지에서는 고객 발굴과 수요 확인을, 한국에서는 협력사 발굴과 제휴 구조 설계를 추진해 한국 기업의 베트남 고객 접근성과 현지 고객의 한국 서비스 이용 기회를 함께 확대할 방침이다.
아이지넷은 국내에서 AI 기반 보험 진단·추천 플랫폼 '보닥'을 운영하며 보험 데이터 분석과 고객 맞춤형 서비스 제공 역량을 갖추고 있다. 2024년 베트남 인슈어테크 기업 메디치와 업무협약을 체결했으며, 지난해 6월 동남아 시장 확대를 위해 싱가포르 자회사 AIG를 설립했다.
아이지넷 관계자는 "이번 투자는 현지 고객 기반에 한국의 경쟁력 있는 서비스를 접목해 새로운 수익 모델을 만드는 출발점"이라며 "데이터 기반 제휴사업과 추가 지분 취득을 통해 AIG의 동남아 사업 확장성을 높여가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com