차메디텍, 대한미용레이저학회서 '하이로라 스킨부스터' 임상 활용법 공개

AI 핵심 요약beta
- 차메디텍이 7~8일 대한미용레이저학회 학술대회에 참가했다
- 의료진 강연을 통해 하이로라 스킨부스터의 임상 활용 전략을 소개했다
- dWAT층과 히알루론산 물성을 고려한 시술 접근법을 공유했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차바이오텍 계열사 차메디텍이 지난 7~8일 서울 코엑스에서 열린 대한미용레이저학회 추계학술대회에 참가해 '하이로라 스킨부스터'의 임상 활용 전략을 소개했다고 9일 밝혔다.
차메디텍은 의료진 초청 강연을 통해 하이로라 스킨부스터의 히알루론산(HA) 물성과 피부백색지방조직(dWAT) 층을 고려한 시술 접근법을 공유했다. dWAT층은 진피와 피하지방 사이에 위치하는 조직으로 피부의 탄력과 볼륨 유지에 관여한다.
엘레브의원 이정우 원장은 '290 테크닉: 스킨부스터를 넘어 구조적 피부 재생'을 주제로 강연했다. 이 원장은 기존 스킨부스터의 수분 공급 중심 접근법에서 나아가 피부 구조와 HA 물성을 함께 고려한 시술 전략을 소개했으며, 특히 dWAT층을 타깃으로 하는 '290 테크닉'을 중심으로 피부 상태와 시술 목적에 따른 적용 방법을 설명했다.
오블리브의원 송도점 최강훈 원장은 'HA의 물성과 기전에서 실전 조합 레시피까지'를 주제로 발표했다. HA의 물성학적 특성과 작용 기전을 설명하고 다양한 피부 상태와 시술 목적에 맞춘 시술 전략과 조합 노하우를 공유했다.
차메디텍은 학술대회 현장에 전시 부스를 마련해 제품의 특성과 기술력을 소개했으며, 방문한 의료진 및 업계 관계자들과 임상 활용법에 대한 의견을 나눴다.
차메디텍 김석진 대표는 "이번 학술대회는 하이로라 스킨부스터의 차별화된 기술력과 다양한 임상 활용 가능성을 의료진에게 소개하는 자리였다"며 "앞으로도 의료진과의 학술 교류와 시술 교육을 확대하고, 제품 경쟁력을 바탕으로 국내외 에스테틱 시장 공략을 강화해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com