큐렉소, 美 'AAHKS 2026'서 '큐비스-조인트' 공개

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9개국 이상서 누적 약 4만 3000여건 수술 레퍼런스 확보

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료로봇 기업 큐렉소가 미국 고관절·슬관절 외과의사협회 연례학술대회(AAHKS 2026)에서 FDA 허가를 받은 인공관절 수술로봇을 공개했다.

9일 큐렉소는 5~8일 미국 텍사스주 댈러스에서 열린 AAHKS 2026 Annual Meeting에 참가해 인공관절 수술로봇 '큐비스-조인트(CUVIS-joint)'와 고관절 전치환술용 '큐비스-조인트 THA'를 전시했다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 참가는 올해 3월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 큐비스-조인트의 510(k) 클리어런스를 획득한 이후 미국 인공관절 전문의를 대상으로 제품을 대규모로 선보인 첫 자리다.

CUVIS-joint. [사진=큐렉소]

큐비스-조인트는 환자의 CT 영상을 기반으로 3차원 수술 계획을 수립하고 로봇이 뼈를 정밀하게 절삭하는 완전 자동화 방식의 수술로봇이다. 특정 임플란트에 종속되지 않는 오픈 플랫폼 구조로 다양한 임플란트와 호환돼 환자 맞춤형 수술을 지원한다.

큐비스-조인트는 지난 2020년 국내 식약처 허가를 시작으로 일본 PMDA 승인, 유럽 CE MDR 인증을 거쳐 미국 FDA까지 주요 시장의 인허가를 확보했다. 현재 9개국 이상에서 사용되고 있으며 누적 수술 건수는 약 4만 3000건이다.

또한 큐비스-조인트 THA는 고관절 전치환술용 수술로봇으로 수술 전 3차원 계획을 바탕으로 정밀 절삭을 수행해 인공관절 삽입 위치 오차와 다리 길이 차이를 최소화하도록 설계됐다. 지난 2월 서울부민병원에서 국내 의료로봇 기업 최초의 로봇 고관절 치환술 수술을 성공적으로 마쳤으며 현재 북미·유럽 인허가를 추진 중이다.

큐렉소 관계자는 "이번 AAHKS 참가는 FDA 510(k) 클리어런스 획득 이후 큐비스-조인트의 기술력과 경쟁력을 미국 시장에 본격적으로 알린 자리"라며 "글로벌 시장에서 축적한 약 4만 3,000건의 수술 레퍼런스와 완전 자동화 기술을 바탕으로 무릎에서 고관절까지 아우르는 제품 경쟁력을 알리고, 미국 시장에서 실질적인 사업 성과를 창출해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com