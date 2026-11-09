하나은행, 광주에 외국인 주민 지원센터 개설

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 8일 광주 광산구에 외국인 지원센터를 개설했다
- 센터는 금융·의료·문화·취업·한국어 교육을 제공한다
- 광산지점은 외국인 대상 일요 영업점도 운영한다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행은 지난 8일 광주 광산구에 외국인 주민을 위한 복합 지원센터 '하나 EZ라운지'를 개설했다고 9일 밝혔다.
기존 광산지점 건물을 리뉴얼해 조성한 이곳은 금융·의료·문화 서비스를 한곳에서 제공한다. 2층에서는 금융·문화·취업·한국어 교육을, 3층 건강지원센터에서는 외국인 무료 진료를 운영한다. 4층 멀티플렉스홀은 e-스포츠 교육 등 다양한 활동 공간으로 활용된다.
1층 광산지점에서는 외국인을 위한 일요 영업점을 함께 운영한다. 외국인 근로자와 유학생, 다문화 가정이 많은 지역 특성을 반영한 조치다.
하나은행은 광산구청, 호남대학교와 협력해 이 공간을 조성했다. 은행 관계자는 "지역사회와 소통하며 외국인 주민들이 지역의 건강한 일원으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
하나은행은 현재 전국 17개의 일요 영업점을 운영 중이며, 16개국 다국어 지원이 가능한 외국인 전용 금융 앱 'HANA EZ'를 통해 다양한 이벤트와 혜택을 제공하고 있다.
romeok@newspim.com