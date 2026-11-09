토스, 출산·육아 금융 고민 담은 '더 머니이슈' 2호 출간

AI 핵심 요약beta
- 토스가 9일 예비·초보 부모 대상 매거진 2호를 출간했다.
- 산후조리원 비용과 정부 지원금 등 금융 질문 15가지를 다뤘다.
- 토스는 7일 가족 자산 관리와 자녀 투자 강좌를 개최했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스가 매거진 '더 머니이슈' 2호를 9일 출간했다.
이번 호는 출산을 앞둔 예비 부모와 초보 부모를 대상으로 제작됐다. 산후조리원 비용, 정부 지원금, 아이 명의 계좌 개설, 보험, 증여 등 새로운 가족 단위의 생활에서 자주 묻는 돈 관련 질문 15가지를 다룬다. 경제 전문가와 선배 부모들이 각 주제에 대해 답변을 제시했다.
코니 임이랑 대표와 이길보라 감독 등이 부모가 되며 겪은 경험담을 담았으며, 가계부·투자·보험·경제교육 등 분야별 전문가들이 초보 부모의 질문에 답했다. 이미 부모가 된 10명이 실제 경험을 바탕으로 한 조언도 실었다. 교보문고, 예스24, 알라딘 등 온·오프라인 서점에서 구매할 수 있다.
토스는 지난 7일 서울 강남의 토스 이음 어린이집에서 '초보 엄마아빠를 위한 금융생활 클래스'를 개최했다. 2024년부터 2026년생 자녀를 둔 가족과 예비 부모들을 대상으로 가족 자산 관리 원칙과 아이 명의 투자·증여 방법 등을 설명했다.
이번 2호는 토스의 '안정감 프로젝트' 일환이다. 지난 창간호는 '1인분의 삶'을 다뤘으며 초판 1만 부가 판매됐다. 토스는 12월 전국 10개 지역에서 푸드트럭 '토스 안정식당 전국점'을 운영하며 프로젝트를 마무리할 예정이다.
romeok@newspim.com