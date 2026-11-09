NH농협카드, 'NH pay × 박지훈' 디지털 광고 런칭 기념 이벤트 개최

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드는 6일부터 NH pay 신규 광고 기념 이벤트를 진행했다
- 박지훈 광고와 연계해 앱 기능 이용·1만원 이상 결제 미션을 마련했다
- 미션 참여자에게 신세계·올리브영·다이소 상품권을 추첨 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협카드가 브랜드 모델 박지훈과 함께하는 'NH pay' 신규 디지털 광고 공개를 기념해 경품 증정 및 할인 이벤트를 11월 6일부터 진행한다.
이번 광고는 결제 편의성과 혜택 확인 등 NH pay의 핵심 기능을 배우 박지훈의 역동적인 액션 콘셉트로 담아냈다. 주요 기능과 다양한 혜택을 직접 체험해 볼 수 있도록 이벤트도 마련했다.
11월 6일부터 12월 31일까지 열리는 'NH pay × 박지훈 ACTION' 이벤트는 NH농협 신용·체크카드를 보유한 NH pay 가입자가 대상이다. 이벤트 응모 후 앱 내 '캐치' 기능을 1회 이상 이용하고, 행사 기간 중 온·오프라인에서 합산 1만원 이상 결제하면 자동으로 참여된다.
미션 완료자 중 추첨을 통해 ▲신세계 모바일상품권 5만원권(100명) ▲올리브영 모바일상품권 1만원권(500명) ▲다이소 모바일상품권 3000원권(1000명)을 제공한다.
영화관 이용 고객을 위한 혜택도 마련했다. 11월 1일부터 12월 31일까지 두 달간 NH pay에서 캐치 혜택을 적용한 뒤 CGV에서 1만원 이상 결제 시 3000원 즉시 할인 혜택을 적용한다.
아울러 공식 유튜브 채널을 통한 소통형 이벤트도 연다. 11월 9일부터 30일까지 공식 유튜브 채널을 구독하고 NH pay 신규 광고 영상에 시청 소감을 댓글로 남기면 추첨 대상이 된다.
NH농협카드 관계자는 "신규 광고 런칭에 맞춰 NH pay의 편의성을 경험할 수 있도록 이벤트를 기획했다"며 "유용한 혜택과 금융 서비스를 지속 제공하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com