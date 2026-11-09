신라사찰 포항 보경사 대웅전 화재...인명·문화재 피해 없어

AI 핵심 요약beta
- 9일 포항 보경사 대웅전에서 양초 부주의 추정 화재가 발생했다
- 소방당국은 자동신고를 받고 출동해 26분 만에 불을 껐다
- 대웅전 일부와 불상 3점 등이 소실됐으나 인명피해는 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 신라 고찰인 경북 포항의 보경사 대웅전에서 화재가 발생해 발화 20여 분 만에 진화됐다. 다행히 인명피해나 지정문화재 피해는 발생하지 않았다.
9일 경북소방본부에 따르면 전날 오후 11시 52분쯤 포항시 북구 송라면 중신리 내연산 보경사 대웅전 내에서 양초 부주의로 추정되는 불이 났다.
자동 화재속보 설비 작동으로 신고를 받은 소방은 진화인력과 장비를 급파해 발화 26분 만에 진화했다.
이 불로 목조건물인 대웅전 일부와 불상 3점, 제단 등이 일부 소실됐다.
소방과 경찰은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
신라 진평왕 25년(603년) 창건된 것으로 알려진 내연산 보경사는 대한불교조계종 제11교구 본사인 불국사의 말사로 오층석탑, 천왕문, 승탑 등 다수의 국가지정문화재를 보유하고 있다.
nulcheon@newspim.com