GS25, 20년 장기 운영 점주 300명 돌파…상생 지원 이어간다

AI 핵심 요약beta
- GS리테일은 9일 GS25 20년 이상 운영 점주가 307명이라고 밝혔다.
- 올해 30년 운영 점포 4곳이 합류해 해당 점주에게 포상을 했다.
- GS25는 내년부터 재고처리 한도와 수익개선 지원을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS25를 20년 이상 운영한 가맹점주가 300명을 넘어섰다. 30년 이상 점포를 꾸려온 점주도 19명으로 늘었다. GS25는 점포 수익성과 운영 효율을 높이는 지원책을 통해 장기 운영 기반을 강화할 계획이다.
GS리테일은 지난 10월 말 기준 GS25의 20년 이상 장기 운영 점주가 307명으로 집계됐다고 9일 밝혔다. 연말에는 321명까지 늘어날 것으로 예상했다.
올해 30년 운영 대열에 합류한 점포는 논공점과 연수청학점, 논현동현점, 압구정역점 등 4곳이다. GS25는 해당 점주에게 300만원 상당의 여행상품권과 기념패 등을 전달하고 점포에 기념 현판을 설치했다.
GS25는 장기 운영 점포 확대의 배경으로 가맹점당 매출 1위 경쟁력과 상생 지원 제도, 경영주 복지 혜택 확대를 꼽았다.
10년 이상 운영 경영주에게는 무료 건강검진을 제공한다. 20년 이상 운영 경영주에게는 최대 300만원 상당의 여행상품권과 상패를 추가 증정한다.
내년부터는 재고처리 한도를 늘리고 구색강화·수익개선·판매이익 인센티브 등 영업 지원을 강화한다. 우수 운영점에는 정수 필터 지원, 통수 비용 지원, 각종 사고 보험 등을 제공할 계획이다.
경영주 가족을 위해 건강·심리 관리 프로그램, 명절 선물 지급, 출산 선물 지원, 경조사 및 장례 지원 등도 운영 중이다.
nrd@newspim.com