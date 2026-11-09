약세장 진입한 日 닛케이주가..."연내 5만엔 전망도"

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 닛케이225평균주가가 지난 6월 기록한 사상 최고치에서 20% 넘게 하락하며 통상 '약세장'으로 불리는 국면에 진입했다.

미국 중간선거 이후 인공지능(AI) 산업에 대한 규제 강화 우려가 커지면서 AI·반도체주를 중심으로 매도세가 확산한 영향이다. 시장에서는 투자심리 회복이 쉽지 않을 경우 닛케이지수가 연내 5만엔 부근까지 하락할 수 있다는 전망도 나온다.

일본 증시 급락의 출발점은 미국이다. 지난 3일 치러진 미국 중간선거에서 민주당이 크게 승리하면서 AI 개발과 데이터센터 건설에 대한 규제가 강화될 수 있다는 우려가 부상했다. 데이터센터 확충이 늦어지거나 AI 연산 자원 확보가 어려워질 경우, AI 산업의 성장 속도와 반도체 수요가 둔화할 수 있다는 관측이 투자자들의 불안을 키웠다.

그동안 일본 증시 상승을 주도해 온 AI 관련주에 대한 기대가 흔들리면서 시장 전반의 매도세로 이어졌다. 6일 미국 증시에서는 기술주 비중이 높은 나스닥지수가 반등했지만, 일본을 비롯한 주요국 증시는 당분간 변동성이 큰 흐름을 이어갈 것으로 예상된다.

미국 주식시장의 변동성 지수(VIX)도 25.6으로, 시장의 경계 수준으로 여겨지는 20을 웃돌았다. VIX는 옵션 거래를 바탕으로 향후 주가 변동성에 대한 시장의 예상치를 나타내는 지표다. 수치가 높을수록 투자자들이 주가의 큰 폭의 등락 가능성을 경계하고 있다는 의미다.

최근 1년간 닛케이주가 추이 [자료=QUICK]

◆ AI 성장 기대 흔들리며 추가 하락 우려

9일 니혼게이자이신문은 시장 전문가들을 인용해 AI 관련주의 투자 비중을 조정하는 데 시간이 걸릴 수 있다고 전했다.

노무라자산운용의 이시구로 히데유키 수석전략가는 글로벌 시장에서 "AI주의 포지션 조정에는 시간이 걸릴 것"이라며 일본 주식도 추가 하락 여지가 있다고 진단했다.

픽테재팬의 이토시마 다카토시 시니어 펠로는 AI주에 적극적인 매수세가 들어오기 어려운 상황이라고 분석했다. 그는 닛케이지수가 연내 5만엔 수준까지 하락할 가능성도 있다고 전망했다.

AI 산업의 장기 성장 가능성 자체가 사라진 것은 아니라는 평가도 있다. 아모바자산운용의 고야마 나오키 수석전략가는 AI 에이전트와 로봇에 AI를 탑재하는 '피지컬 AI'가 이끌 장기 성장 시나리오에 대한 기대는 여전히 유효하다고 지적했다.

다만 투자자들의 위험 감수 성향이 낮아지면서 AI 관련 기업의 미래 실적을 평가하는 시계가 짧아지고 있다는 분석이 나온다.

다이와증권의 가베야 히로카즈 집행임원은 투자자들이 과거에는 3~4년 뒤까지의 성장 전망을 주가에 반영했지만, 현재는 불확실성이 커지면서 1년가량 앞의 실적 전망만 반영하는 분위기라고 설명했다.

닛케이주가 전광판 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 美 민주당의 AI 규제안·주요 기업 실적이 변수

앞으로 시장이 주목하는 것은 내년 1월 미국에서 새 의회가 출범한 뒤 민주당이 어떤 AI 규제 정책을 추진할지다. 로이터통신은 6일 민주당이 AI 개발과 데이터센터 사업을 규제 대상으로 삼는 다수의 법안을 제출할 방침이라고 보도했다.

일부 시장 관계자는 최근 주가 하락이 이미 진행 중인 데이터센터 투자까지 중단될 수 있다는 최악의 시나리오를 반영한 수준이라고 평가한다. 그러나 실제 규제안의 범위와 강도가 확인되기 전까지 투자자들이 AI 관련주 매수를 자제할 가능성도 있다.

주요 AI 관련 기업의 실적 발표와 주가 반응도 투자심리를 가늠할 변수다. 10일에는 오픈AI의 주요 주주인 소프트뱅크그룹(SBG)과 신흥 클라우드 사업자인 미국 코어위브가 분기 실적을 발표한다. 17일에는 AI 반도체 기업 엔비디아의 실적 발표가 예정돼 있다. 이달 중 미국 AI 기업 앤스로픽의 상장도 계획돼 있다.

실적과 경영진 발언을 통해 AI 산업의 성장 전망을 뒷받침할 근거가 확인된다면 투자심리가 개선될 수 있다. 반대로 규제 불확실성과 투자 부담이 부각될 경우 AI 관련주를 중심으로 한 조정이 장기화할 가능성도 있다.

goldendog@newspim.com