심플랫폼, '제2회 제조AI 솔루션 공모전' 대상 선정

AI 핵심 요약beta
- 심플랫폼은 9일 제조AI 솔루션 공모전에서 중기부 장관상을 수상했다.
- 심플랫폼은 산업 AI 플랫폼으로 제조현장 적용 경쟁력을 인정받았다.
- 심플랫폼은 2027년 스마트공장 사업과 연계해 공급 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬AI 전문기업 심플랫폼이 중소벤처기업부가 주관하는 '제2회 제조AI 솔루션 공모전'에서 중소벤처기업부 장관상을 수상했다고 9일 밝혔다.
이번 공모전은 제조현장에 즉시 적용할 수 있는 우수 AI 솔루션을 발굴하고 국내 중소·중견 제조기업의 AI 전환을 촉진하기 위해 마련됐다. 심사는 기술 혁신성과 제조현장 문제 해결 능력, 현장 적용성, 사업화 가능성 등을 종합적으로 평가해 진행됐다.
회사에 따르면 심플랫폼은 산업 AI 전환 플랫폼 'NUBISON AX'를 기반으로 제조AI 기술력과 현장 적용 경쟁력을 인정받았다. NUBISON AX는 제조현장에서 발생하는 복잡한 데이터를 활용해 AI 모델 개발부터 운영·최적화까지 지원하는 플랫폼으로, 제조기업의 생산성 향상과 품질 개선에 활용된다.
심플랫폼은 이번 선정을 계기로 2027년 스마트공장 지원사업과 연계한 솔루션 공급 확대를 추진한다. 우수 제조AI 솔루션 도입기업에 부여되는 정부 지원사업 우대 가점 등 정책적 혜택을 활용해 신규 고객을 확보하고, 기존 구축 경험과 산업별 적용 사례를 바탕으로 중소·중견 제조기업의 AI 도입 수요에 대응할 계획이다.
심플랫폼 관계자는 "이번 대상 선정은 제조AI 기술력과 현장 적용 성과를 함께 인정받았다는 점에서 의미가 있다"며 "2027년 스마트공장 지원사업과 연계해 솔루션 공급을 확대하고, 제조기업이 생산성과 품질 개선 효과를 체감할 수 있도록 현장 중심의 AI 전환 사업을 강화하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com