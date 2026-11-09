애드포러스, 모바일 광고 측정 플랫폼 '어트랙' 상용화

AI 핵심 요약beta
- 애드포러스가 9일 신규 모바일 광고 성과 측정 플랫폼 상용화에 성공했다.
- 어트랙은 광고 클릭부터 설치·가입·결제까지 추적해 광고 효과를 실시간 분석한다.
- 애드포러스는 자체 데이터 플랫폼과 AI를 결합해 고객 확대와 광고 최적화를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 플랫폼 기업 애드포러스가 신규 모바일 광고 성과 측정 플랫폼 '어트랙'의 상용화에 성공했다고 9일 밝혔다.
회사에 따르면 국내 공공기관의 신규 앱 출시 캠페인과 국내 게임사의 해외 게임 마케팅에 어트랙을 연동해 광고 집행 중이다. 초기 적용 사례를 바탕으로 신규 고객 유치와 기존 고객사 대상 서비스 확대에 나설 계획이다.
어트랙은 광고 클릭부터 앱 설치, 회원가입, 결제 등 사용자 행동을 추적해 광고 효과를 분석하는 솔루션이다. 광고주별 맞춤형 전환 지표를 제공하며 캠페인별 광고 집행 효과를 실시간으로 확인할 수 있다.
자체 모바일 광고 성과 측정 플랫폼(MMP) 확보로 기존 광고 데이터 플랫폼과의 연계가 가능해진다. 어트랙을 통해 수집한 광고 클릭·설치·전환 데이터는 자체 데이터 관리 플랫폼(DMP) 환경에 맞춰 저장·분석할 수 있다. 애드포러스는 이를 통해 광고 성과 분석의 정확도를 높이고 AI 기반 광고 최적화 기술을 고도화할 방침이다.
회사 관계자는 "어트랙은 외부 측정 솔루션에 대한 의존도를 낮추고 광고주별 전환 데이터를 자체 플랫폼과 연계할 수 있다는 점에서 의미가 크다"며 "자체 데이터 분석 역량을 강화해 광고 최적화 기술을 고도화하고 플랫폼 경쟁력과 고객 유지율을 높이는 선순환 구조를 구축하겠다"고 말했다.
그는 이어 "공공기관과 글로벌 게임 광고 분야에서 확보한 초기 적용 사례를 기반으로 신규 고객사 확대에 나설 계획"이라며 "향후 자체 광고 데이터 플랫폼과 AI 기술을 결합해 광고 운영 효율을 높이고 실적 성장을 가속화할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com