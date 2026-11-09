오리엔트바이오, 캄보디아 영장류 CRO 사업 본격화

국내 최대 규모 실험동물 생산기반 확보

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오 인프라 전문기업 오리엔트바이오가 캄보디아 영장류 독점사업권을 바탕으로 비임상수탁(CRO) 사업을 시작한다고 9일 밝혔다.

항체약물접합체(ADC), 항체치료제 등 첨단 바이오의약품 개발이 활발해지면서 신약 후보물질의 안전성과 유효성을 평가하는 비임상시험 수요가 늘고 있다. 중국 국가약품감독관리국에 따르면 지난해 중국에서 승인된 의약품 임상시험은 3566건으로 전년 대비 28.9% 증가했다.

회사에 따르면 오리엔트바이오는 약 2만5000평 부지에 첨단 사육시설을 갖춘 국내 최대 규모의 실험동물 생산센터를 운영 중이다. 설치류와 비글견, 토끼 등 다양한 고품질 실험동물을 국내 제약·바이오기업과 연구기관에 공급하고 있으며, 지난 8월에는 정읍센터에서 특정병원체부재(SPF) 연구용 토끼 생산을 시작해 제품군을 확대했다.

오리엔트바이오 CI. [사진=오리엔트바이오]

연구용 영장류 수급 불균형이 심화되면서 가격이 급등하고 있다. 중국식품약품검정연구원 자료에 따르면 지난 8월 연구용 게잡이원숭이의 마리당 조달가격은 약 3800만원으로 지난해 5월 대비 104.3% 상승했다. 중국의 연간 영장류 출하량은 약 3만 마리로, 4만 마리 이상으로 추정되는 수요에 미치지 못하는 상황이다.

오리엔트바이오는 지난 7월 캄보디아 영장류 생산 거점인 오리엔트캄과 영장류 CRO 독점사업권 계약을 체결했다. 캄보디아 영장류 CRO 사업은 오리엔트가 구축한 영장류 생산 인프라를 활용해 오리엔트바이오가 비임상시험 사업을 전개하는 협력구조다. 회사는 국내 실험동물 생산·공급 사업에서 축적한 경험과 캄보디아 영장류 CRO 사업권을 연계해 비임상 바이오 인프라 사업의 경쟁력을 높이고, 국내외 제약·바이오기업 및 연구기관을 대상으로 사업 영역을 확대할 계획이다.

오리엔트바이오 관계자는 "글로벌 신약개발 시장이 성장하면서 고품질 실험동물의 안정적인 확보와 전문적인 비임상시험 서비스의 중요성이 커지고 있다"며 "국내 최대 규모의 실험동물 생산기반과 캄보디아 영장류 CRO 독점사업권을 바탕으로 시장 변화에 대응하고 있다"고 말했다.

이어 "캄보디아 영장류 생산 거점인 오리엔트캄과의 협력을 통해 국내 실험동물 사업과 해외 비임상시험 사업을 핵심 성장축으로 육성해 글로벌 전임상 바이오 인프라 기업으로 나아가겠다"고 밝다.

nylee54@newspim.com