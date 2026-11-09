삼성전자, 병원 맞춤형 엑스레이 출시…AI로 촬영 효율 높여

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 9일 AI 기반 천장형 디지털 엑스레이 신제품을 출시했다
- GC85A Fit은 병원 공간과 예산에 맞춘 모듈형 설계를 적용했다
- 촬영 보조 기능과 방사선 저감 기술로 의료진 부담을 줄였다
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AI로 환자 움직임 감지·재촬영 예방…의료진 조작 부담도 줄여
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI) 기술을 활용해 촬영 효율을 높이고 방사선 노출을 줄인 디지털 엑스레이 신제품을 선보였다. 병원 규모와 공간에 따라 장비를 맞춤형으로 구성할 수 있어 의료기관의 도입 부담도 낮췄다.
삼성전자 의료기기사업부는 천장형 디지털 엑스레이 'GC85A Fit'을 출시했다고 9일 밝혔다. 신제품은 천장 레일과 촬영대, 디텍터 등을 선택적으로 조합할 수 있는 모듈형 설계를 적용했다. 병원별 공간과 예산에 맞춰 필요한 장비만 설치할 수 있는 것이 특징이다.
AI 기반 촬영 보조 기능도 강화했다. '비전 어시스트'는 검사실 밖에서도 환자의 촬영 자세를 실시간으로 확인하고 원격 조정할 수 있도록 지원한다. '모션 알람'은 환자의 미세한 움직임을 감지해 재촬영을 예방하며, '비전 스티칭'은 척추와 하지 등 장축 촬영을 위한 장비 설정을 자동화한다.
환자의 방사선 노출을 줄이는 기술도 적용했다. 삼성전자의 독자적인 노이즈 저감 기술 'S-Vue'를 활용하면 소아 검사 시 방사선량을 복부 최대 45%, 두부 27%, 흉부 14.5%까지 줄일 수 있다. 자동 노출 제어 기술인 'S-AEC'도 적용해 적정 방사선량으로 고화질 영상을 구현하도록 했다.
의료진의 작업 부담을 줄이기 위해 경량 튜브 헤드와 장비 위치를 손쉽게 고정하는 기능도 탑재했다. 유규태 삼성전자 의료기기사업부장은 "프리미엄급 고화질 영상과 스마트 진단 솔루션을 유지하면서 의료현장의 공간적 한계와 업무 비효율을 해결한 제품"이라며 "의료진의 촬영 환경과 환자 안전을 개선해 의료기관의 진료 경쟁력 향상에 기여할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com