디와이에이, 제네시스 GV80·GV70 암레스트 신규 수주

AI 핵심 요약beta
- 디와이에이는 9일 제네시스 GV80·GV70 암레스트 공급업체로 선정됐다고 밝혔다
- 이번 수주로 프리미엄 스포츠유틸리티차량 부품 공급 포트폴리오를 확대했다
- 디와이에이는 생산거점 재편과 자동화를 추진하며 전기차·목적기반차량 사업을 확대할 계획이다
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프리미엄 SUV 부품 공급 포트폴리오 확대
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 자동차 시트 전문기업 디와이에이는 제네시스 GV80·GV70에 해당하는 JX2·JK2 프로젝트의 암레스트 품목 공급업체로 선정됐다고 9일 밝혔다.
이번 수주는 기존 자동차 시트·부품 사업을 기반으로 프리미엄 스포츠유틸리티차량(SUV) 차종의 수주 포트폴리오를 확대했다는 데 의미가 있다고 회사 측은 설명했다. 향후 각 프로젝트의 양산 일정에 맞춰 관련 제품 공급이 진행되면 순차적으로 매출에 반영될 전망이다.
디와이에이는 자동차 시트와 폼패드, 헤드레스트·암레스트 등을 생산하는 자동차 부품 기업이다. 시트 완제품부터 쿠션 기능을 담당하는 폼패드와 실내 편의 부품까지 제품군을 갖추고 있으며 현대차·기아와 KGM의 다양한 차종에 제품을 공급하고 있다.
회사는 이번 수주를 통해 프리미엄 차종의 개발·양산 경험을 추가로 확보하고 향후 다른 차종을 대상으로 한 수주 활동에도 활용할 계획이다.
생산 기반 재편도 추진하고 있다. 디와이에이는 광주·화성·인주·울산 생산거점 재편과 공정 자동화, 거점 간 연계를 주요 실행 과제로 제시했다. 고객사의 생산 전략 변화에 대응할 수 있는 공급 체계를 구축하고 전기차(EV)와 목적기반차량(PBV) 등 미래차 분야의 시트·부품 사업도 확대할 계획이다.
디와이에이는 지난 9월 발표한 기업가치 제고 계획에서 오는 2028년 매출 1조2000억원, 영업이익률 최소 5% 유지를 목표로 제시했다. 신규 차종 수주와 생산거점 운영 효율화, 미래차 포트폴리오 확대를 통해 매출 성장과 수익성 개선을 추진한다는 방침이다.
디와이에이 관계자는 "이번 수주는 프리미엄 SUV 차종의 부품 공급 기반을 강화하고 미래 매출원을 확보한 성과"라며 "차종별 요구에 맞춘 개발과 양산 준비에 충실히 대응하고, 축적한 시트·부품 사업 역량을 바탕으로 추가 수주를 이어가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com