'바다에 버려진 폐로프, 관광현장 안전용품으로'…경북문화관광공사 자원순환 ESG 확대

AI 핵심 요약beta
- 경북도문화관광공사는 9일 해양 폐로프 경작업모 500개를 기부받았다
- 공사는 기부받은 경작업모를 캐디와 관광시설 야외 근로자에게 보급한다
- 공사와 사회적기업들은 폐자원 순환과 근로자 안전을 위한 협력을 확대한다
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사회적기업 협력으로 해양폐기물 자원화…골프장·관광시설 야외 근로자에 보급
[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 바다에 버려진 해양폐기물인 폐로프가 관광 현장 근로자를 위한 경작업모로 재탄생했다.
경북도문화관광공사가 사회적기업 등과 협력해 버려지는 자원을 다시 활용하고 이를 근로자를 위한 나눔으로 연결하는 자원 순환 ESG 경영을 확대하고 있다.
경북도문화관광공사는 사회적기업 우시산과 무한상사 사회적협동조합으로부터 해양 폐로프를 새활용한 경작업모 '리캡(re:cap)' 500개를 기부받았다고 9일 밝혔다.
이번에 기부한 리캡은 해양에 버려진 폐로프를 재활용한 폴리프로필렌(PP) 소재로 특별 제작됐다. 기존 리캡이 폐안전모 재생 원료를 활용해 개발된 제품이라면 이번 제품은 해양 폐기물까지 원료 활용 범위를 넓혔다는 점에서 주목된다.
공사는 기부받은 경작업모를 보문골프클럽 캐디와 공원·관광시설 야외 근로자들에게 보급할 예정이다. 해양 폐기물의 자원화로 만든 제품을 관광 현장에서 활용해 환경적 가치와 근로자를 위한 사회공헌을 함께 실천한다는 취지다.
이번 기부는 지난달 21일 서울 코엑스에서 열린 '2026 대한민국 ESG 친환경 대전'에서 체결한 '산업 현장 폐자원 순환경제 구축 업무협약(MOU)' 이후 공사와 두 기관이 추진한 첫 공동 ESG·사회공헌 활동이다.
당시 공사와 한국산업안전보건공단, 우시산, 무한상사 등 27개 기관·기업은 산업 현장에서 발생하는 폐자원을 수거하고 이를 새활용 제품으로 만드는 자원 순환 협력체계 구축에 뜻을 모았다. 이번 기부는 협약을 통해 마련한 협력 기반을 관광 현장에서 활용할 수 있는 제품과 나눔으로 가시화된 사례다.
사회적기업과 사회적협동조합이 공공기관의 ESG 실천에 함께 참여했다는 점도 눈길을 끈다. 우시산과 무한상사는 폐자원을 활용한 제품을 공동으로 마련해 기부하며 자원 순환과 사회공헌을 연결하는 협력 주체로 나섰다.
공사는 관광 사업장에서 발생하는 폐자원을 다시 활용하는 협력도 이어가고 있다. 지난 4월에는 우시산, 수퍼빈과 협약을 맺고 보문골프클럽에서 발생하는 폐플라스틱을 다양한 골프용품으로 재생하는 자원 순환 모델을 구축해 운영 중이다. 여기에 해양 폐로프를 활용한 경작업모 보급을 더하면서 사회적기업 등과 연계한 ESG 활동의 범위를 넓히고 있다.
김남일 경북도문화관광공사 사장은 "관광객의 안전 못지않게 현장 근로자들의 안전 확보 역시 중요하다"며 "공공기관과 사회적경제기업 간 협력을 바탕으로 현장에서 체감할 수 있는 실질적 ESG 경영을 지속 확대하겠다"고 말했다.
임영락 무한상사 사회적협동조합 상임이사는 "우시산과 함께 자원 순환 협약을 관광 현장 근로자를 위한 나눔으로 연결하게 돼 뜻깊다"며 "버려지는 자원을 새활용해 사람과 환경을 동시에 지키는 '안전의 일상화' 활동을 이어가겠다"고 전했다.
nulcheon@newspim.com