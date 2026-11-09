이지트로닉스, KETI에 100kW급 DC/DC 급속충전기 5대 납품

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7kW 완속부터 400kW 초급속까지 충전기 제품군 확보

태양광 발전 전력 활용 사업 적용…재생에너지 연계 확대

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 전력변환장치 전문기업 이지트로닉스는 한국전자기술연구원(KETI) 공급 용역을 통해 100킬로와트(kW)급 직류-직류(DC/DC) 전기차 급속충전기 개발을 완료하고 총 5대를 납품했다고 9일 밝혔다.

이지트로닉스는 기존 7kW·11kW급 완속충전기부터 50kW·100kW·200kW급 급속충전기, 400kW급 초급속충전기까지 전기차 충전기 제품군을 확보하고 있다.

이번 100kW급 DC/DC 급속충전기 개발·납품을 통해 기존 교류(AC) 입력 기반 충전 솔루션에서 직류 전력을 직접 입력받는 DC/DC 충전 분야로 제품군을 확대했다.

이지트로닉스의 전기차 충전기 제품군. 7·11kW급 완속충전기부터 50·100·200kW급 급속충전기, 400kW급 초급속충전기로 구성됐다. [사진=이지트로닉스]

이번에 납품한 제품은 직류 전력을 전기차 배터리 충전에 적합한 전압과 전류로 변환하는 100kW급 급속충전기다. 정격 입력전압 DC 750볼트(V)를 기반으로 차량의 충전 요구에 따라 출력을 제어하도록 설계됐다. 공급 장비 5대의 정격출력 합계는 500kW다.

해당 충전기는 태양광 발전으로 생산한 전력을 전기차 충전에 활용하는 사업에 적용될 예정이다. 태양광 발전 전력을 별도의 전력변환·제어 설비를 통해 충전기 입력 조건에 맞춰 공급하고 DC/DC 충전기가 이를 차량 배터리에 적합한 직류 전력으로 변환하는 구조다.

납품된 충전기는 100kW급 출력과 2채널 충전 구성을 기반으로 설계됐다. 차량의 충전 요구에 따른 출력 제어 기능과 과전압·과전류·과열 등 이상 상황에 대응하는 보호 기능도 적용했다.

이번 사업의 시험 절차에는 출력 성능과 제어 정확도, 절연 및 보호 기능, 충전관리시스템과의 통신 확인 등이 포함됐다. 향후 현장 설치와 시운전, 시스템 연계시험을 통해 실제 운영 환경에서 충전 특성을 확인하고 에너지관리시스템(EMS)과의 연계 기능도 단계적으로 검증할 예정이다.

이지트로닉스는 친환경 모빌리티와 전력변환 분야에서 축적한 기술을 기반으로 전기차 충전 인프라 사업을 확대하고 있다. 완속부터 초급속까지 충전기 제품군을 확보한 데 이어 이번 납품을 통해 직류 전원 기반 충전 솔루션 공급 경험을 추가로 확보했다.

이지트로닉스 관계자는 "당사는 완속충전기부터 초급속충전기까지 다양한 제품 라인업과 전력변환 기술력을 확보하고 있으며, 이번 KETI 납품을 통해 DC/DC 급속충전 분야에서도 기술 적용 및 공급 경험을 확보했다"며 "앞으로도 기존 충전기 제품군의 경쟁력을 강화하는 동시에 재생에너지 연계 충전 솔루션으로 사업 영역을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

winter1004@newspim.com