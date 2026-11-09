티씨머티리얼즈, 400억원 자금조달 결정

AI 핵심 요약beta
- 티씨머티리얼즈는 6일 400억원 규모 자금조달을 결정했다
- 조달 자금 중 200억원은 기존 사업 운영자금으로 배정했다
- 나머지 200억원은 미국 현지법인 투자 재원으로 할당했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오는 11월 16일 납입 예정
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 티씨머티리얼즈는 지난 6일 이사회를 열고 300억원 규모의 전환사채 발행과 100억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 9일 밝혔다. 총 조달 규모는 400억원이며, 납입 예정일은 11월 16일이다.
회사에 따르면 조달 자금 중 200억원을 기존 사업의 운영자금으로 배정했다. 유상증자 100억원과 전환사채 발행액 중 100억원을 운영자금에 사용하고, 나머지 전환사채 발행액 200억원은 미국 현지법인 관련 투자 재원으로 할당했다.
미국 사업 확대를 위해 현지법인 설립과 생산시설 확보를 검토 중이다. 현지 시장 여건과 사업성, 투자 규모 및 일정을 종합적으로 검토하고 있으며, 투자 실행 여부와 세부 계획은 아직 확정되지 않았다.
회사 관계자는 "이번 자금조달은 기존 사업의 안정적인 운영에 필요한 자금을 확보하고 중장기 성장에 필요한 투자 재원을 마련하기 위한 것"이라고 밝혔다. 이어 "미국 사업은 현지 시장 여건과 재무적 타당성을 충분히 검토해 투자 여부를 결정할 계획"이라고 덧붙였다.
한편 회사는 미국 사업과 관련한 주요 사항이 구체화되면 관련 법령과 공시 규정에 따라 시장에 공시할 예정이다.
nylee54@newspim.com