국민의힘 "소방 지원은 재정 부담 아닌 국가 책무…처우 개선 힘쓸 것"

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64주년 소방의 날 맞아 헌신에 감사의 뜻 전해

현장 인력 확충·근무환경 개선·노후 장비 교체 약속

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 9일 제64주년 소방의 날을 맞아 소방공무원들의 헌신과 희생에 감사의 뜻을 전하며 처우 개선과 근무환경 개선을 위한 지원을 강화하겠다고 약속했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "화재와 재난 현장에서 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 가장 먼저 달려가는 전국의 소방공무원과 의용소방대원 여러분께 깊은 감사의 마음을 전한다"며 이같이 밝혔다.

박성훈 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

박 수석대변인은 "국민이 위급한 순간 가장 먼저 찾는 119, 그 부름에 언제나 응답해 주시는 모든 소방인 여러분께 감사드린다"면서도 "소방관들의 헌신과 희생을 당연하게 여겨서는 안 된다"고 했다.

그는 최근 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고(故) 김진석 소방위를 언급하며 "소방관들이 국민의 생명을 지키기 위해 얼마나 큰 위험을 감수하고 있는지 다시금 일깨워줬다"고 했다.

박 수석대변인은 "그럼에도 소방의 헌신을 재정 부담으로 치부하는 정치권의 발언은 안타깝다"며 "국민의 안전을 책임져야 할 공직자라면 소방의 가치를 비용의 잣대로 바라봐서는 안 된다"고 지적했다.

그러면서 "소방에 대한 지원은 비용이 아닌 국민의 생명을 지키기 위한 국가의 책무"라며 "소방관에 대한 존중은 말에 그쳐서는 안 된다"고 강조했다.

박 수석대변인은 "부족한 현장 인력을 확충하고 승진 적체와 열악한 근무환경을 개선하는 등 실질적인 지원이 뒤따라야 한다"며 "국민의힘은 소방공무원의 처우와 복지를 개선하고 노후 장비 교체와 순직 소방공무원에 대한 예우 강화에도 힘쓰겠다"고 했다.

이어 "소방관이 안전해야 국민도 안전하다"며 "소방관들의 헌신이 정당한 대우와 존중으로 이어질 수 있도록 함께하겠다"고 덧붙였다.

jeongwon1026@newspim.com