현대백화점, 신촌을 K팝 공연장으로…솔라 신곡 첫선

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점은 6일 신촌점에서 솔라의 신곡 무대를 진행했다
- 솔라는 12일 발매 예정인 싱글 앨범 신곡을 공연했다
- 어센트도 참여해 지난 9월 발매한 미니앨범 수록곡을 선보였다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대백화점은 지난 6일 서울 서대문구 신촌점 유플렉스 앞 스타광장에서 열린 '신촌 K팝 쇼'에 마마무 멤버 솔라가 참여해 신곡 무대를 선보였다고 9일 밝혔다.
솔라는 오는 12일 발매 예정인 싱글 앨범 '나의 20대에게'의 신곡을 공연했다.
5인조 보이그룹 어센트(ASC2NT)도 무대에 올라 지난 9월 발매한 두 번째 미니앨범 'Still with you'의 수록곡을 선보였다.
현대백화점 신촌점은 지난달 2일부터 매주 금요일 '신촌 K팝 쇼'를 열고 있다.
현대백화점은 아이돌에게 공연 무대를 제공하고 신촌점을 찾는 젊은 고객에게 즐길 거리를 선보이기 위해 행사를 마련했다고 설명했다.
kji01@newspim.com