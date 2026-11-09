젬백스, '뉴로2026'서 PSP 임상 결과 포스터 발표

AI 핵심 요약beta
- 젬백스앤카엘은 9일 뉴로2026 메인 스폰서로 참가해 PSP 임상 결과를 발표했다
- 젬백스는 PSP 환자 대상 GV1001 72주 안전성·유효성 연구를 포스터로 공개했다
- 회사는 심포지엄 논의를 반영해 후속 글로벌 임상 개발을 진행할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 젬백스앤카엘이 진행성핵상마비(Progressive Supranuclear Palsy·PSP) 및 피질기저핵변성(CBD) 국제 연구 심포지엄인 '뉴로2026(Neuro2026)'의 메인 스폰서로 참가해 PSP 장기 임상시험 결과를 발표했다고 9일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 심포지엠은 지난 5~6일 영국 런던에서 열렸다. 미국의 PSP 환자 지원 및 연구 단체인 CurePSP와 영국 PSPA(PSP Association)가 공동 주최한 행사로, 전 세계 PSP 및 CBD 분야의 주요 연구자와 임상의, 제약·바이오 업계 전문가들이 참석했다.
회사에 따르면 젬백스는 이번 심포지엄에서 'PSP 환자에서 GV1001의 72주 안전성 및 유효성' 연구 결과를 포스터로 발표했다. 심포지엄에서는 PSP 조기 진단과 바이오마커, 신경염증 및 유전학 등 질환 기전과 글로벌 임상시험 현황, 신규 치료제 개발 전략 등이 다뤄졌다.
CurePSP 최고 책임자인 크리스토프 디아즈 박사는 "메인 스폰서로서 PSP 커뮤니티에 꾸준한 관심을 기울여 준 젬백스에 감사드린다"며 "이 같은 협력은 PSP 환자와 가족들을 위한 치료제 연구 및 개발을 가속화하는 데 핵심적인 역할을 할 것"이라고 말했다.
젬백스 관계자는 "전 세계 PSP 전문가와 환자단체가 집결한 행사에서 메인 스폰서로 참여함과 동시에 GV1001의 장기 임상 성과를 알리게 되어 의미 있다"며 "이번 심포지엄에서 다뤄진 글로벌 임상 개발 전략과 바이오마커 기반 질환 평가 등을 반영해 후속 글로벌 임상 개발을 진행할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com