이수앱지스, 3분기 매출 94억원

AI 핵심 요약beta
- 이수앱지스는 9일 3분기 매출 94억원과 영업손실 63억원을 기록했다고 밝혔다
- 3분기 누적 매출은 337억원으로 일부 해외 물량 선적이 이연됐다
- 영업손실은 파바갈 시험 생산 관련 재고손실 등 일회성 비용이 반영됐다
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일부 해외 매출 4분기 이연, 일회성 비용 영향
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 희귀질환치료제 전문기업 이수앱지스가 올해 3분기 매출액 94억원, 영업손실 63억원을 기록했다고 9일 밝혔다. 3분기 누적 매출액은 약 337억원이다.
회사에 따르면 3분기 매출 감소는 일부 해외 공급 물량의 선적 일정이 조정되면서 나타났다. 해외 의약품 사업의 특성상 국가별 공급·선적 일정에 따라 매출 인식 시점에 차이가 발생할 수 있으며, 이번에 이연된 매출은 4분기에 반영될 예정이다. 3분기 실적에는 ISU106 러시아 기술매출도 포함됐다.
영업손실 확대는 재고폐기손실과 재고평가손실 등 일회성 비용이 반영된 결과다. 특히 파바갈 공정률 확인을 위한 시험 생산 과정에서 발생한 재고 손실이 3분기 비용으로 인식됐다. 회사는 이 비용이 정상적인 제품 판매 과정에서 발생하는 경상적 영업비용과는 구분되는 일회성 요인이라고 설명했다.
이수앱지스 관계자는 "분기별 매출 인식 시점과 일회성 비용의 영향을 감안하면 단일 분기보다는 연간 기준으로 사업 흐름을 살펴볼 필요가 있다"며 "이연된 매출이 4분기에 반영될 예정인만큼 연간 사업 흐름에는 큰 변화가 없을 것으로 보고 있다"고 말했다.
한편 회사는 상용화 제품의 해외 진출 지역을 지속 확대해 안정적인 매출 기반을 강화하는 한편, 신규 파이프라인 연구개발에 역량을 집중할 계획이다.
nylee54@newspim.com