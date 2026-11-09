사우디 아람코 건물, 후티 미사일 타격...금융허브까지 비상

AI 핵심 요약beta
- 후티 반군이 8일 사우디 아람코 리야드 사옥을 미사일 공격했다.
- 사우디 당국은 인명 피해 없이 건물이 경미한 손상을 입었다고 전했다.
- 리야드 금융지구 타격으로 기업 활동과 외국인 투자 불안이 커졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 사우디아라비아 수도 리야드 금융지구의 랜드마크인 사우디 아람코 사옥이 8일(현지시간) 예멘 친이란 후티 반군의 공격을 받았다.
블룸버그 통신에 따르면 사우디 국영 석유기업 아람코의 리야드 사무소가 위치한 건물이 이날 오전 후티 반군의 탄도 및 순항 미사일 공격을 받아 경미한 손상을 입었다.
사우디 국영 통신 SPA는 이번 공격으로 인한 인명 피해는 없다고 전했다.
사우디 방공망이 미사일을 요격하는 과정에서 파편 등이 금융지구에 떨어진 것으로 알려졌으며, 사우디 군당국은 공격에 사용된 미사일 발사대 2곳을 즉각 파괴하며 보복에 나섰다고 밝혔다.
지난달 리야드 킹칼리드 국제공항에 대한 공습 이후 한 달 만에 정상화를 모색하던 사우디의 경제·금융 중심지가 다시 한번 타격을 입으면서 글로벌 기업들의 불안감이 고조되고 있다.
공격이 발생한 리야드 킹압둘라 금융지구(KAFD)는 사우디 국부펀드(PIF)와 증권거래소는 물론 골드만삭스, 브룩필드 등 글로벌 금융·컨설팅 거점이 집결해 있는 핵심 금융 허브다.
이 사건은 KAFD가 재택근무령을 받은 상태에서 발생하여 즉각적인 여파는 제한적이었지만, 아침 출근 시간대였고 리야드의 많은 학교들이 한 달 만에 처음으로 대면 수업을 재개한 시점에 일어났다.
당국은 지난 주말 사무실 복귀를 허용하려고 했지만 공격 전날인 지난 7일 입장을 바꿔 추후 공지가 있을 때까지 재택근무령을 연장했다.
이번 공격으로 두바이, 아부다비, 런던 등 주요 도시에서 리야드로 오가는 기업 임원들의 여행이 더욱 제한받을 수 밖에 없을 것이란 관측이 나온다. 지난 한 달 동안 사우디아라비아는 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵과 국제축구연맹(FII) 포럼 등 경제 활성화와 외국인 투자 유치에 크게 기여할 것으로 기대됐던 여러 행사를 연기하거나 취소할 수밖에 없었다. 킹칼리드 국제공항의 항공편 운항은 여전히 제한적이며, 많은 국제 항공사들이 여전히 운항을 제한하고 있다.
wonjc6@newspim.com