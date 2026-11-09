HLB이노베이션, AI·스마트제조 지원사업 3건 선정

AI 핵심 요약beta
- HLB이노베이션은 9일 정부·지자체 지원사업 3건에 선정됐다고 밝혔다
- 총사업비 36억원 중 약 21억원을 외부 지원으로 확보했다
- AI 품질예측과 자동검사·로봇 도입으로 제조공정 자동화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내년 8월까지 단계적 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB이노베이션이 AI 기반 제조혁신과 생산공정 자동화를 위한 정부·지자체 지원사업 3건에 선정됐다고 9일 밝혔다. 총 36억원 규모 중 약 21억원(58%)을 정부·지자체·대기업 등 외부 지원으로 확보했다.
회사에 따르면 선정된 사업은 '상생형 AX선도모델 구축지원사업', '제조AI특화 스마트공장 구축지원사업', '제조로봇 도입지원사업' 등이다. 생산·품질·설비·에너지 데이터를 통합 관리하고 AI 품질예측과 에너지 사용 최적화 체계를 구축한다. 제품 검사 공정에는 AI 기반 자동 검사 시스템을 도입해 검사 시간을 단축하고 품질관리 정확도를 높인다.
가장 큰 규모인 '상생형 AX선도모델 구축지원사업'은 사업비 약 29억원으로 생산현장의 인공지능 전환을 위한 핵심 사업이다. 생산·품질·설비·에너지 데이터를 통합 관리하고 이를 바탕으로 AI 품질예측과 에너지 사용 최적화 체계를 구축한다.
'제조AI특화 스마트공장 구축지원사업'은 금형 생산공정에 AI 기반 자동 검사 시스템과 생산라인 연계 장비를 제작·도입하는 사업이다. 검사 결과를 공정 데이터와 연계해 검사 시간을 단축하고 품질관리 정확도를 높인다. '제조로봇 도입지원사업'은 초음파 세척공정의 제품 투입·회수 작업에 로봇을 도입해 설비 가동 공백과 반복 작업 부담을 감소시킨다.
김범수 HLB이노베이션 사장은 "이번 지원사업을 계기로 AI와 데이터 기반의 생산체계를 구축하고 스마트 제조환경으로의 전환을 가속화하겠다"며 "생산·검사 공정의 고도화를 통해 품질과 생산 경쟁력을 강화하고 AI·전장 분야에서 증가하는 고객 수요에 안정적으로 대응하겠다"고 말했다.
한편 HLB이노베이션은 내년 8월까지 사업을 단계적으로 마무리하고 제조 데이터 통합과 공정별 자동화를 병행해 반도체 부품사업의 생산 효율과 품질 경쟁력을 강화할 계획이다.
nylee54@newspim.com