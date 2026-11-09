"바이오포트, 검증된 히트 제품·글로벌 유통망 기반 해외 성장 기대" - 밸류파인더

깔라마리 월평균 판매 6.5억, 기존 제품 2.9배

K뷰티·패밀리팜 확대로 해외 매출 성장 기대

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 독립리서치 밸류파인더는 9일 식음료 전문기업 바이오포트에 대해 검증된 히트 제품과 글로벌 유통망을 기반으로 후속 제품의 해외 성장이 기대된다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

정우혁 밸류파인더 연구원은 "바이오포트는 2014년부터 글로벌 대형 유통기업 C사에 제품을 공급해왔다"며 "C사는 매장당 취급 품목 수(SKU)를 4000개 미만으로 유지하고 있어 장기간 축적한 납품 실적과 거래관계가 후속 제품의 해외시장 진입에 경쟁력으로 작용하고 있다"고 분석했다.

기존 유통망을 활용한 후속 제품의 판매 성과도 나타나고 있다. 구운채 오징어와 버터구이오징어의 월평균 판매액은 각각 약 2억2000만원, 2억4000만원인 반면 후속 제품인 깔라마리 스낵은 약 6억5000만원으로 기존 제품보다 2.7~2.9배 높은 판매 실적을 기록했다.

바이오포트코리아 로고. [사진=바이오포트코리아]

정 연구원은 "후속 제품의 월평균 판매액 증가는 장기 납품 이력을 기반으로 한 유통망 활용 효과를 보여준다"며 "기존 거래처와의 협력관계를 통해 신규 제품의 시장 진입 부담을 완화하고 판매 국가와 취급 품목을 확대할 수 있어 추가적인 매출 성장이 기대된다"고 설명했다.

K-뷰티 유통사업도 새로운 성장동력으로 제시됐다. 바이오포트는 지난 3월 필리핀 대형 회원제 할인점 S&R에 스킨케어와 헤어케어 제품 공급을 시작한 뒤 추가 발주를 확보했다. 향후 일본과 미국 주요 유통채널로 판매처를 넓힐 계획이며 2027년 화장품 유통사업 매출액 50억원을 목표로 하고 있다.

그는 "필리핀 S&R과 12년간 유지해 온 거래관계를 바탕으로 K-뷰티 유통사업에 진출했으며 초기 공급 이후 재발주가 발생했다는 점이 긍정적"이라며 "기존 해외 유통망을 활용한 취급 품목 확대가 가능해 향후 신규 매출 확보에도 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 평가했다.

건강·웰니스 소비 확대에 대응한 신제품 개발도 진행 중이다. 건강 음료의 미국과 아시아 주요 유통사 공급을 협의하고 있으며 블루베리퓨레는 호주와 대만, 중국, 일본 C사 공급이 확정됐다. 스낵 부문에서는 새우칩·갑오징어칩·연어칩 등 해산물 스낵과 카사바칩·두부칩 등으로 제품군을 확대하고 있다.

생산능력 확대도 추진하고 있다. 바이오포트는 지난 10월 건강스낵 제조기업 패밀리팜 지분 인수를 위한 투자를 결정했다. 패밀리팜의 비유탕 고구마 스낵 '바삭하고'는 방송 프로그램 노출 이후 수요가 급증한 제품으로, 연간 생산능력(CAPA)을 기존 약 134톤에서 약 312톤으로 2배 이상 늘릴 계획이다.

정 연구원은 "바이오포트는 글로벌 대형 유통기업과의 장기 납품을 통해 축적한 판매 실적과 거래관계를 바탕으로 후속 제품의 해외시장 진입에 유리한 위치를 확보하고 있다"며 "기존 글로벌 유통망을 활용한 판매 국가 및 취급 품목 확대가 이어지고 있어 신제품 공급과 패밀리팜 생산능력 확충이 실적으로 연결될 경우 추가적인 매출 성장이 기대된다"고 전망했다.

winter1004@newspim.com