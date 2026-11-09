한국팩키지, 라미팩과 5년 공급계약…"국내 멸균팩 독점 판매"

AI 핵심 요약beta
- 한국팩키지는 9일 라미팩과 5년간 멸균팩 장기 공급계약을 체결했다
- 한국팩키지는 라미팩 멸균팩의 국내 수입·판매 독점권을 확보했다
- 한국팩키지는 살균팩 중심 사업을 멸균팩으로 확대하고 판매를 강화한다
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살균팩서 멸균팩으로 확대…국내 신규 공급처 확보 추진
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 친환경 패키징 전문기업 한국팩키지는 글로벌 무균 종이 포장재 기업 라미팩(LAMIPAK)과 5년간 장기 공급계약을 체결하고 국내 멸균팩 시장에 진출한다고 9일 밝혔다.
한국팩키지는 지난달 29일 중국 쿤산에 위치한 라미팩 본사에서 장기 공급계약을 체결하고 라미팩 멸균팩 제품의 국내 수입·판매 독점권을 확보했다. 계약 기간은 5년이며 양사 협의에 따라 연장할 수 있다.
이번 계약을 통해 한국팩키지는 기존 살균팩 사업에 멸균팩을 추가해 제품 포트폴리오를 확대할 계획이다. 기존 국내 고객 기반과 일본·동남아 등 수출 판로를 활용해 신규 제품의 판매처를 확보한다는 전략이다.
라미팩은 무균 종이 포장재 전문기업이다. 회사에 따르면 라미팩은 지난해 82개국 420개 거래처에 연간 195억개의 제품을 공급했으며 현재 연간 생산능력은 510억개 수준이다. 오는 2028년 2분기까지 120억개 규모의 추가 생산설비 증설도 계획하고 있다.
라미팩은 제품별 추적성을 높이는 '원 팩 원 코드(One Pack One Code)' 기술과 탄소 배출 저감을 고려한 소재 기술 등을 보유하고 있다. 한국팩키지는 라미팩 제품을 기반으로 국내 유업체와 음료 제조사 등을 대상으로 멸균팩 공급을 확대할 계획이다.
한국팩키지는 이번 계약을 통해 기존 살균팩 중심 사업에서 멸균팩으로 사업 영역을 넓힌다. 회사는 국내 멸균팩 시장 규모를 연간 2000억원 이상으로 추정하고 있다. 단백질 음료와 식물성 음료 등 상온 유통이 가능한 음료 제품군 확대에 따라 관련 포장재 수요에 대응한다는 방침이다.
한국팩키지 관계자는 "글로벌 최고 수준의 생산역량과 기술력을 보유한 라미팩과의 장기 독점계약은 한국팩키지가 기존 살균팩 중심의 사업구조를 멸균팩까지 확장하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "고객 네트워크와 영업 경쟁력을 기반으로 국내 멸균팩 시장에 안정적으로 진입하고 제품 포트폴리오 다변화를 통해 새로운 성장동력을 확보해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com