고바이오랩, '바이오 유럽 2026' 참가…"mDDS 글로벌 파트너십 확대"

AI 핵심 요약beta
- 고바이오랩은 9일 독일 바이오 유럽 2026에 참가했다
- 고바이오랩은 글로벌 기업들과 mDDS 기술 협력을 논의한다
- 고바이오랩은 셀트리온과 2052억원 규모 기술이전을 체결했다
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JP모건·바이오 USA 이어 올해 세 번째 글로벌 파트너링
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 바이오 신약 개발 전문기업 고바이오랩은 9일부터 오는 11일까지(현지시간) 독일 쾰른에서 열리는 '바이오 유럽 2026(BIO-Europe 2026)'에 참가해 글로벌 제약·바이오 기업들과 파트너십 확대에 나선다고 9일 밝혔다.
바이오 유럽은 제약·바이오 기업들이 기술이전과 공동개발, 투자 유치 등을 논의하는 유럽 지역 파트너링 행사다. 회사에 따르면 올해 행사에는 60여개국 3200여개 기업이 참가한다.
이번 행사에는 이한승 고바이오랩 대표가 직접 참석한다. 고바이오랩은 행사 기간 글로벌 제약·바이오 기업들과 일대일 파트너링 미팅을 갖고 미생물 약물전달시스템(mDDS·Microbial Drug Delivery System) 플랫폼의 연구개발 현황을 소개할 예정이다. 공동연구와 기술이전 등 협력 방안도 논의한다.
고바이오랩이 이번 행사에서 중점적으로 소개하는 mDDS는 약물을 암 조직에 선택적으로 전달하는 것을 목표로 개발 중인 약물전달 기술이다. 회사는 지난 2014년 창업 이후 축적한 바이오 엔지니어링과 신약 개발 경험을 기반으로 mDDS를 차세대 성장동력으로 개발하고 있다.
고바이오랩은 지난 3월 셀트리온과 마이크로바이옴 신약 후보물질 3종(KC84·KBL382·KBL385)에 대해 총 2052억원 규모의 기술이전 계약을 체결했다. 지난 2022년부터 진행한 공동연구를 기술이전으로 연결한 사례다.
회사는 지난 1월 JP모건 헬스케어 콘퍼런스와 지난 6월 바이오 USA에 이어 이번 바이오 유럽에 참가하며 글로벌 제약·바이오 기업들과 협력 기회를 모색하고 있다.
이한승 고바이오랩 대표는 "바이오 유럽은 유럽을 중심으로 한 글로벌 제약·바이오 기업들과 협력 방안을 깊이 있게 논의할 수 있는 자리"라며 "셀트리온 기술이전으로 확인한 연구 역량과 합성생물학을 활용한 mDDS 등 차세대 기술 경쟁력을 바탕으로 실질적인 파트너십 성과로 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com