'최종면접', 개봉 첫 주 한국영화 박스오피스 1위

AI 핵심 요약beta
- 영화 ‘최종면접’은 9일 개봉 첫 주 한국영화 박스오피스 1위에 올랐다
- ‘최종면접’은 의문의 봉투를 둘러싼 6명의 심리 스릴러다
- ‘최종면접’은 관객 대상 상영회와 GV를 이어가며 전국 극장에서 상영 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
모교 초청 상영 이어 13일 김정훈 감독·강유석 GV
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '최종면접'이 개봉 첫 주 한국영화 박스오피스 1위에 올랐다.
9일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '최종면접'은 개봉 첫 주 한국영화 박스오피스 정상에 이름을 올렸다. 지난 4일 개봉 첫날에는 전체 박스오피스 1위를 기록했다.
'최종면접'은 최종면접장에 모인 6명의 지원자가 각자의 폭로 내용이 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하게 되는 과정을 그린 심리 스릴러다.
관람객 평점은 CGV 골든에그지수 95%, 네이버 실관람객 평점 9.7점, 롯데시네마 관람평 9.2점을 기록하고 있다.
개봉 이후 관객 대상 상영 행사도 이어지고 있다. 지난 4일에는 김재원의 모교인 서울공연예술고등학교 학생들을 대상으로 단체 관람을 진행했다.
8일 씨네Q 신도림에서는 조이현의 모교인 한림연예예술고등학교 학생들을 초청한 상영회가 열렸다. 같은 날 롯데시네마 월드타워에서는 원작 소설 '여섯 명의 거짓말쟁이 대학생'을 읽은 뒤 영화를 관람하는 '원작 도서 증정 과몰입 상영회'를 진행했다.
오는 11일과 13일, 16일에는 서울공연예술고등학교 연극영화과 학생들을 대상으로 추가 단체 관람을 진행할 예정이다.
13일 오후 7시30분 CGV 영등포타임스퀘어에서는 '최종면접 후보자 심층 검증 GV'가 열린다. 김정훈 감독과 강유석, 유튜브 채널 '정신과의사 뇌부자들'의 김지용 원장이 참석해 영화 속 지원자들의 심리와 행동을 이야기할 예정이다.
'최종면접'은 현재 전국 극장에서 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com