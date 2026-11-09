2027 'K-아츠 온더고' 제1차 공모 시작…예술인의 세계 무대 도전 지원

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국국제문화교류진흥원(원장 박창식)과 함께 '케이-아츠 온더고(K-arts on the Go)' 2027년도 제1차 공모를 진행한다.

이번 공모는 2027년과 2028년에 개최할 예정인 공연, 전시를 대상으로 하며, 한국 문화예술인의 해외 진출을 지원하기 위해 지원 범위와 규모를 확대해서 진행한다. 실제 공모 신청은 11월 16일부터 23일까지 국가문화예술지원시스템(NCAS)을 통해 접수한다.

◆현장의 높은 호응에 맞춰 2027년 정부 예산안 18억 원 편성, 지원 규모 확대

'케이-아츠 온더고'는 우리 문화예술인들이 '플랫폼 디렉터리'에 등재된 해외의 우수한 공연장, 전시장, 축제 등 플랫폼으로부터 초청받았을 때 발생하는 항공료와 작품 운송료를 지원하는 사업이다. 별도의 작품 심사 없이 공식 초청장이나 계약서 등 필수 서류를 갖추면 신청할 수 있어, 예술인의 행정적 부담을 줄이고 해외 진출에 필요한 실질적인 비용을 지원한다는 점에서 현장의 긍정적인 반응이 이어지고 있다.

시행 첫해인 2025년도 공모에서는 예술인·단체가 83건을 신청한 가운데 총 54건을 지원했고, 2026년도에는 신청한 105건 중 총 61건을 지원하는 등 예술계의 호응이 계속되고 있다. 이에 문체부는 사업 3년 차에 접어드는 내년, '케이-아츠 온더고' 정부 예산안을 올해(12억 원)보다 50% 증가한 18억 원으로 편성해 문화예술인의 해외 진출 지원을 더욱 강화한다.

[사진=문체부]

◆대규모 공연 최대 4천만 원 지원 상향, 제작진 지원 확대, 플랫폼 디렉터리 전면 평가 도입 등 2027년도 공모 개선

2027년도 공모에서는 현장의 목소리와 전문가 의견을 반영해 다음과 같이 지원 내용을 개선했다.

첫째, 11인 이상이 참여하는 다인원 공연의 지원 한도를 기존 3천만 원에서 최대 4천만 원으로 상향한다. 이를 통해 우수한 대규모 공연이 작품의 완성도를 유지하면서 해외 무대에 진출할 수 있도록 지원한다.

둘째, 출연진과 작가 외 공연·전시 운영에 필요한 제작 인력(스태프) 지원을 확대한다. 공연예술 분야는 최대 4명, 시각예술 분야는 최대 2명까지 신청할 수 있다. 이를 통해 공연·전시별 특성에 맞는 전문 인력의 동행을 지원하고, 해외 현장에서 안정적으로 작품을 구현할 수 있도록 돕는다.

셋째, '플랫폼 디렉터리'의 신뢰도를 높이기 위해 2027년부터 최초로 전면 평가를 실시한다. 플랫폼의 실제 운영 현황과 문화예술인의 해외 진출 기여도 등을 종합적으로 검토하고, 기준에 부합하지 않는 플랫폼은 유예기간 등 필요한 절차를 거쳐 등록을 제외할 예정이다.

한편, 문화예술인이 해외 진출을 희망하는 플랫폼이 디렉터리에 등재되어 있지 않은 경우에도 신규 플랫폼을 제안할 수 있다. 공식 누리집을 통해 연중 상시 제안할 수 있고, 제안된 플랫폼들은 외부 전문가 심사를 거쳐 2027년 10월 이후 심사 결과를 발표하고 추가로 등록할 예정이다.

2027년도에는 이번 제1차 공모에 이어 '27년 3월에 제2차, 7월에 제3차 공모를 진행하는 등 공모를 총 3차례 진행할 예정이다. 제1차 공모 공고는 11월 9일부터 공식 누리집에서 확인할 수 있으며, 공모 신청 시에는 '플랫폼 디렉터리'에 기재된 해외 플랫폼(902개) 중 하나 이상으로부터 받은 공식 초청장이나 계약서 등을 제출해야 한다. 더 자세한 내용은 공식 누리집의 공모 요강 및 '자주 하는 질문(FAQ)'에서 확인할 수 있다.

문체부 김현준 국제문화정책관은 "예술인들의 행정적 부담을 덜어주고 해외 진출을 뒷받침하는 '케이-아츠 온더고'를 통해 우리 문화예술인들이 우수한 작품으로 해외 관객과 만날 수 있도록 지원을 더욱 강화할 것"이라며, 2027년도 공모에 우리 문화예술인들의 많은 관심을 갖고 참여해 주기를 바란다고 밝혔다.

jyyang@newspim.com