"해양경제 빠르게 성장"…해수부, OECD와 발전방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 해양수산부가 4일 OECD 등과 해양경제 발전방안을 모색했다
- 세계 해양경제는 30년간 2.3배 성장해 아시아 비중이 확대됐다
- 국내 해양수산업 부가가치는 63.2조원, 취업자는 77만7000명으로 집계됐다
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총생산 197.7조…부가가치 63.2조
해양수산업 취업자 약 77만7000명
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 경제협력개발기구와 함께 급성장하고 있는 해양경제의 발전방안을 모색한다.
해양수산부(장관 황종우)는 경제협력개발기구(OECD), 한국해양수산개발원(KMI)과 함께 오는 5일 오후 2시 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 '세계와 한국의 해양경제 측정'을 주제로 국제 세미나를 개최한다고 4일 밝혔다.
제20회 세계해양포럼(WOF)의 특별 세션으로 열리는 이번 행사에서는 세계와 한국의 해양경제를 진단하고, 정책적 시사점에 대해 논의한다.
세미나에서 OECD는 세계 해양경제에 대한 보고서인 '한눈에 보는 해양경제(The Ocean Economy at a Glance)'를 소개한다. 이에 따르면, 세계 해양경제는 1995년부터 작년까지 30년 동안 약 2.3배 성장했다.
특히 중국·인도 등 OECD 비회원 아시아 경제권이 세계 해양경제 부가가치에서 차지하는 비중은 1995년 16.0%에서 작년 기준 36.2%로 높아져 아시아의 역할이 커진 것으로 분석됐다.
해수부는 우리나라 해양수산업이 경제에서 차지하는 규모를 종합적으로 보여주는 '해양수산 위성계정(Satellite Accounts)'의 연구 성과와 산정 결과를 발표한다.
해양수산 위성계정은 작년 12월 통계법에 따른 국가승인통계로 승인받아 해양수산업의 부가가치, 고용 현황 등을 제공해 해양수산 분야 동향 분석 및 정책 수립의 기초 자료로 활용될 예정이다. 해수부는 OECD 등과 해양수산 위성계정을 비롯한 해양경제의 측정 가능성을 제고하기 위한 협력을 이어나갈 계획이다.
이번에 산정한 2023년 기준 국내 해양수산업의 총산출액은 약 197.7조원, 부가가치는 약 63.2조원이다. 부가가치는 전체 산업 부가가치의 약 2.8%에 해당하며, 해양수산업 취업자는 약 77만7000명(전업환산 기준)으로 집계됐다.
산업별로는 해운·항만업의 부가가치가 약 19.9조 원으로 가장 컸으며 이어서 선박·해양플랜트 건조·수리업이 약 13.5조원, 해양수산 관련 서비스업이 약 11.7조 원, 수산물 생산·가공·유통업이 합계 약 10.9조 원으로 나타났다.
한편, 세미나에서는 유네스코 정부간해양학위원회(UNESCO-IOC)와 포르투갈·노르웨이 통계청 관계자 등도 토론에 참여한다. 참석자들은 각국의 해양경제 통계 작성 경험을 공유하고, 이를 산업정책과 투자, 지속 가능한 해양경제 발전에 활용할 방안을 논의한다.
서정호 해수부 해양정책실장은 "세계 해양경제가 빠르게 성장해 가는 상황 속에서 우리 해양수산업이 차지하는 역할을 정확히 파악하는 것이 중요하다"고 강조했다.
그는 이어 "이번 세미나를 계기로 세계 해양경제의 변화와 우리 산업의 현주소를 함께 살펴보고, OECD 등과 협력하여 지속 가능한 해양경제 발전 방향을 모색해 나가겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com