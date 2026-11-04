세종문화관광재단, 한글문화예술 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 세종시문화관광재단이 4일 한글문화예술 프로그램 10종을 선보였다
- 오는 28일까지 지역 예술인과 시민 참여 프로그램을 운영한다
- 미술·공예·연극·국악 등 체험형 프로그램을 선착순 모집한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시문화관광재단이 지역 한글예술인과 시민을 잇는 한글문화예술 프로그램 10종을 선보인다.
4일 문화관광재단에 따르면 '2026 한글시민예술가 기획 프로그램'을 오는 28일까지 운영하고 참여 시민을 모집한다.
이번 사업은 지난해 한글예술인 양성사업을 통해 개발한 교육 프로그램을 시민들에게 선보이는 후속 사업으로, 지역 예술인에게는 지속적인 활동 기회를 제공하고, 시민들에게는 한글을 예술적으로 경험하고 즐길 수 있는 기회를 확대하기 위해 마련됐다.
프로그램에는 지난해 양성사업에 참여한 지역 예술단체 10곳이 참여한다. 참여 단체는 세종 한얼 민화회, 화실 밈, 예술예다, 세종블루플레임인아트, 세종한글멋글씨협회, 모두의 노리터, 국제아트컴퍼니 몸 사회적협동조합, 한누리국악원, 문화예술교육연구소 락, 다다프리즘이다.
프로그램은 미술과 공예, 연극, 국악, 음악, 다원예술 등 다양한 장르로 구성됐다. 시민들이 한글을 소재로 직접 만들고 표현하는 체험형 활동이 중심이다.
주요 내용은 전 연령이 참여할 수 있는 민화 체험 '한글로 꿈을~'을 비롯해 성인 대상 마임·신체표현 프로그램 '오늘, 몸이 하는 말', 장애·비장애 성인이 함께하는 과학·예술 융합 프로그램 '나의 빛, 나의 한글' 등이다.
이와 함께 한글 모빌 제작과 보자기 공예, 한글의 가치를 기록하는 미술·공예 프로그램, 난타와 음악을 접목한 체험, 주민 참여형 한글마을 조성 및 융복합 예술 프로그램 등도 운영한다.
각 프로그램은 한글상점 등 세종시 내 한글문화복합공간에서 참여 단체별 특성에 맞춰 진행된다. 프로그램마다 참여 대상과 연령이 다르며, 회차당 운영 시간은 2시간 이내다. 참여 인원은 회차별 15~20명 내외다.
참여를 희망하는 시민은 '한글문화도시 세종' 인스타그램이나 문화관광재단 홈페이지 공지사항에 게시된 구글폼 링크를 통해 신청하면 된다. 신청은 프로그램별 선착순으로 접수한다.
vincent977@newspim.com