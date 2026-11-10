[금/유가] 트럼프, 이란 추가 공격 자제 시사에 유가 급락...금값 상승

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트럼프 "이란에 대한 추가 공격 명령 가능성 매우 낮아"

브렌트유 정규장서 5.85% 하락 이어 시간외 낙폭 확대…8월 말 이후 최저

유가 하락·달러 약세에 금값 1%↑…美 물가지표 주목

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 국제유가가 급락했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 추가 공격 가능성을 낮게 평가하면서 중동 전쟁 장기화에 대한 우려가 완화된 영향이다. 호르무즈 해협을 통한 원유 수송이 이어지고 있는 데다 실물 원유 시장에서도 공급 여유가 나타나면서 하락 압력이 커졌다.

9일(현지시각) 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 전거래일보다 3.98달러(4.38%) 내린 86.85달러에 마감됐고, 마감 후에도 5달러 넘게 낙폭을 확대했다.

런던 ICE선물거래소의 브렌트유 1월물은 전 거래일보다 배럴당 5.75달러(5.85%) 하락한 92.57달러에 정규 거래를 마쳤다. 장 마감 후에도 낙폭을 확대해 시간외 거래에서는 배럴당 7달러 넘게 떨어져 8월 말 이후 최저 수준을 기록했다.

유가 하락의 직접적인 배경은 트럼프 대통령의 발언이다. 트럼프 대통령은 일요일 이란과의 분쟁 종식을 위한 협상이 진전되는 한 이란에 대한 추가 공격을 명령할 가능성은 매우 낮다고 밝혔다.

지난 10월 27일(현지시간) 미국 미시시피주 코린스에서 신디 하이드스미스 상원의원 선거 지원 유세에 나선 도널드 트럼프 대통령의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

지난주만 해도 이란에 대한 공격 재개 가능성을 시사했던 트럼프 대통령이 한발 물러서면서 시장에서는 중동 전쟁이 더 이상 확대되지 않을 것이란 기대가 커졌다. 다만 실제 교전은 이어지고 있다. 양국은 호르무즈 해협 안팎에서 선박이 공격받았다고 각각 밝혔다.

TAC에너지 애널리스트들은 보고서에서 "실제 교전은 둔화하지 않고 있지만, 평화 정착 가능성에 대한 기대가 매도세를 부추긴 것으로 보인다"고 분석했다.

이란은 미국이 협상에 앞서 실질적인 조치를 취해야 한다는 입장이다. 이란의 한 고위 안보 당국자는 국영 언론을 통해 미국이 지난 6월 잠정 합의에 명시된 7가지 조건을 이행하기 위한 실질적인 조치를 취하지 않는 한 협상에 나설 계획이 없다고 밝혔다.

역내 외교적 해법을 모색하는 움직임도 이어졌다. 사우디아라비아와 오만 외무장관은 월요일 전화 통화에서 지역 위기를 억제하고 해상 안보와 항로를 보호하기 위한 외교적 노력을 지속해야 한다는 데 의견을 같이했다.

트럼프 대통령은 중재국인 카타르의 총리와도 만날 예정이다. 다만 미국과 걸프 지역의 고위 당국자들은 조만간 합의가 도출될 가능성에 회의적인 입장을 보였다.

이라크는 원유 수출을 위한 우회 항로 확보에 나섰다. 푸아드 후세인 이라크 외무장관은 알자지라와의 인터뷰에서 오만 인근 해상 항로를 통해 호르무즈 해협을 통과하는 이라크산 원유 수출을 허용하기로 미국과 양해했다고 밝혔다.

◆ 사우디 송유관·아람코 공격에도 공급 차질 제한적

중동 지역의 군사적 긴장과 에너지 시설에 대한 공격 위험은 여전히 남아 있다.

사우디 국영 언론은 에너지부 관계자를 인용해 메디나 지역에서 사우디 동서 송유관이 공격받아 발생한 화재가 진압됐다고 보도했다. 인명 피해는 없었으며 송유관 운영에도 차질이 발생하지 않았다.

예멘의 친이란 성향 후티 반군과 교전 중인 사우디 주도 연합군은 후티 반군의 탄도미사일 부품 생산 공장과 미사일 연료 생산에 사용된 화학 공장을 파괴했다고 밝혔다. 공격 대상의 구체적인 위치는 공개하지 않았다.

후티 반군은 일요일 사우디 국영 석유기업 아람코의 수도 리야드 금융지구 내 본사에 대한 공격이 자신들의 소행이라고 주장했다. 사우디 에너지부에 따르면 공격 시도 과정에서 발생한 잔해로 건물 여러 층의 창문이 파손됐다.

겔버앤어소시에이츠는 "새로운 유조선 관련 사건과 사우디 아람코 본사 공격은 해상 운송과 역내 안보 위험이 여전히 해소되지 않았음을 보여준다"면서도 "시장은 상대적으로 충격이 적은 결과가 나올 것이라는 기대를 가격에 반영하고 있다"고 진단했다.

한편 러시아와 우크라이나는 미국이 중재하는 종전 협상에 선의로 임하고 있다고 미국 당국자가 밝혔다. 화요일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열릴 협상을 앞두고 미국 당국자는 양측이 영토 문제와 관련해 비공개적으로 어느 정도 유연성을 보였다고 전했다.

◆ 유가 하락·달러 약세에 금값 1%↑

국제 금값은 상승했다. 유가가 급락하고, 이에 인플레이션 우려가 완화된 영향이다. 달러화 약세도 금 매수세를 뒷받침했다.

이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물은 전 거래일보다 1% 오른 온스당 4114.50달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 10일 오전 3시 30분 기준 온스당 4107.01달러로 1% 상승했다.

금값 상승의 주요 배경은 국제유가 하락이다. 트럼프 대통령이 이란에 대한 공격 재개 가능성을 낮게 평가하면서 중동발 지정학적 위험 프리미엄이 축소됐고, 에너지 가격 하락이 인플레이션 우려를 누그러뜨렸다.

달러화 약세도 금값을 끌어올렸다. 달러화로 가격이 표시되는 금은 달러 가치가 하락하면 다른 통화권 투자자들의 매입 부담이 줄어 수요가 늘어나는 경향이 있다.

다만 호르무즈 해협 인근에서 선박 공격이 발생하는 등 중동 지역의 해상 운송 위험은 여전히 해소되지 않았다.

미국 골드익스체인지의 짐 와이코프 시장 애널리스트는 "이번 주 첫 거래일인 오늘 미국 달러화 지수가 하락하고 있다"고 말했다. 그는 "국제유가 하락으로 인플레이션 우려가 완화되고 있다"며 "물가 상승 우려가 줄어들면 중앙은행들이 통화정책을 보다 완화적으로 운용할 수 있다는 기대가 생기기 때문에 금과 은 시장에 긍정적"이라고 분석했다.

시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 시장은 현재 12월 연준의 기준금리 인상 가능성을 82.2%로 반영하고 있다.

투자자들은 이번 주 발표될 미국 물가지표에 주목하고 있다. 미국 노동부는 화요일 10월 소비자물가지수(CPI)를 발표하고, 금요일에는 생산자물가지수(PPI)를 공개한다. 두 지표는 연준의 향후 금리 결정 방향을 가늠할 주요 단서가 될 전망이다.

kwonjiun@newspim.com