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[금/유가] 트럼프, 이란 추가 공격 자제 시사에 유가 급락...금값 상승

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  • 트럼프 대통령이 9일 이란 추가 공격 가능성을 낮추자 국제유가가 급락했다
  • 호르무즈 해협 수송이 이어지고 공급 여유가 나타나며 유가 하락 압력이 커졌다
  • 유가 급락과 달러 약세 영향으로 국제 금값은 1% 상승했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트럼프 "이란에 대한 추가 공격 명령 가능성 매우 낮아"
브렌트유 정규장서 5.85% 하락 이어 시간외 낙폭 확대…8월 말 이후 최저
유가 하락·달러 약세에 금값 1%↑…美 물가지표 주목

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 국제유가가 급락했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 추가 공격 가능성을 낮게 평가하면서 중동 전쟁 장기화에 대한 우려가 완화된 영향이다. 호르무즈 해협을 통한 원유 수송이 이어지고 있는 데다 실물 원유 시장에서도 공급 여유가 나타나면서 하락 압력이 커졌다.

9일(현지시각) 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 전거래일보다 3.98달러(4.38%) 내린 86.85달러에 마감됐고, 마감 후에도 5달러 넘게 낙폭을 확대했다.

런던 ICE선물거래소의 브렌트유 1월물은 전 거래일보다 배럴당 5.75달러(5.85%) 하락한 92.57달러에 정규 거래를 마쳤다. 장 마감 후에도 낙폭을 확대해 시간외 거래에서는 배럴당 7달러 넘게 떨어져 8월 말 이후 최저 수준을 기록했다.

유가 하락의 직접적인 배경은 트럼프 대통령의 발언이다. 트럼프 대통령은 일요일 이란과의 분쟁 종식을 위한 협상이 진전되는 한 이란에 대한 추가 공격을 명령할 가능성은 매우 낮다고 밝혔다.

지난 10월 27일(현지시간) 미국 미시시피주 코린스에서 신디 하이드스미스 상원의원 선거 지원 유세에 나선 도널드 트럼프 대통령의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

지난주만 해도 이란에 대한 공격 재개 가능성을 시사했던 트럼프 대통령이 한발 물러서면서 시장에서는 중동 전쟁이 더 이상 확대되지 않을 것이란 기대가 커졌다. 다만 실제 교전은 이어지고 있다. 양국은 호르무즈 해협 안팎에서 선박이 공격받았다고 각각 밝혔다.

TAC에너지 애널리스트들은 보고서에서 "실제 교전은 둔화하지 않고 있지만, 평화 정착 가능성에 대한 기대가 매도세를 부추긴 것으로 보인다"고 분석했다.

이란은 미국이 협상에 앞서 실질적인 조치를 취해야 한다는 입장이다. 이란의 한 고위 안보 당국자는 국영 언론을 통해 미국이 지난 6월 잠정 합의에 명시된 7가지 조건을 이행하기 위한 실질적인 조치를 취하지 않는 한 협상에 나설 계획이 없다고 밝혔다.

역내 외교적 해법을 모색하는 움직임도 이어졌다. 사우디아라비아와 오만 외무장관은 월요일 전화 통화에서 지역 위기를 억제하고 해상 안보와 항로를 보호하기 위한 외교적 노력을 지속해야 한다는 데 의견을 같이했다.

트럼프 대통령은 중재국인 카타르의 총리와도 만날 예정이다. 다만 미국과 걸프 지역의 고위 당국자들은 조만간 합의가 도출될 가능성에 회의적인 입장을 보였다.

이라크는 원유 수출을 위한 우회 항로 확보에 나섰다. 푸아드 후세인 이라크 외무장관은 알자지라와의 인터뷰에서 오만 인근 해상 항로를 통해 호르무즈 해협을 통과하는 이라크산 원유 수출을 허용하기로 미국과 양해했다고 밝혔다.

◆ 사우디 송유관·아람코 공격에도 공급 차질 제한적

중동 지역의 군사적 긴장과 에너지 시설에 대한 공격 위험은 여전히 남아 있다.

사우디 국영 언론은 에너지부 관계자를 인용해 메디나 지역에서 사우디 동서 송유관이 공격받아 발생한 화재가 진압됐다고 보도했다. 인명 피해는 없었으며 송유관 운영에도 차질이 발생하지 않았다.

예멘의 친이란 성향 후티 반군과 교전 중인 사우디 주도 연합군은 후티 반군의 탄도미사일 부품 생산 공장과 미사일 연료 생산에 사용된 화학 공장을 파괴했다고 밝혔다. 공격 대상의 구체적인 위치는 공개하지 않았다.

후티 반군은 일요일 사우디 국영 석유기업 아람코의 수도 리야드 금융지구 내 본사에 대한 공격이 자신들의 소행이라고 주장했다. 사우디 에너지부에 따르면 공격 시도 과정에서 발생한 잔해로 건물 여러 층의 창문이 파손됐다.

겔버앤어소시에이츠는 "새로운 유조선 관련 사건과 사우디 아람코 본사 공격은 해상 운송과 역내 안보 위험이 여전히 해소되지 않았음을 보여준다"면서도 "시장은 상대적으로 충격이 적은 결과가 나올 것이라는 기대를 가격에 반영하고 있다"고 진단했다.

한편 러시아와 우크라이나는 미국이 중재하는 종전 협상에 선의로 임하고 있다고 미국 당국자가 밝혔다. 화요일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열릴 협상을 앞두고 미국 당국자는 양측이 영토 문제와 관련해 비공개적으로 어느 정도 유연성을 보였다고 전했다.

◆ 유가 하락·달러 약세에 금값 1%↑

국제 금값은 상승했다. 유가가 급락하고, 이에 인플레이션 우려가 완화된 영향이다. 달러화 약세도 금 매수세를 뒷받침했다.

이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물은 전 거래일보다 1% 오른 온스당 4114.50달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 10일 오전 3시 30분 기준 온스당 4107.01달러로 1% 상승했다.

금값 상승의 주요 배경은 국제유가 하락이다. 트럼프 대통령이 이란에 대한 공격 재개 가능성을 낮게 평가하면서 중동발 지정학적 위험 프리미엄이 축소됐고, 에너지 가격 하락이 인플레이션 우려를 누그러뜨렸다.

달러화 약세도 금값을 끌어올렸다. 달러화로 가격이 표시되는 금은 달러 가치가 하락하면 다른 통화권 투자자들의 매입 부담이 줄어 수요가 늘어나는 경향이 있다.

다만 호르무즈 해협 인근에서 선박 공격이 발생하는 등 중동 지역의 해상 운송 위험은 여전히 해소되지 않았다.

미국 골드익스체인지의 짐 와이코프 시장 애널리스트는 "이번 주 첫 거래일인 오늘 미국 달러화 지수가 하락하고 있다"고 말했다. 그는 "국제유가 하락으로 인플레이션 우려가 완화되고 있다"며 "물가 상승 우려가 줄어들면 중앙은행들이 통화정책을 보다 완화적으로 운용할 수 있다는 기대가 생기기 때문에 금과 은 시장에 긍정적"이라고 분석했다.

시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 시장은 현재 12월 연준의 기준금리 인상 가능성을 82.2%로 반영하고 있다.

투자자들은 이번 주 발표될 미국 물가지표에 주목하고 있다. 미국 노동부는 화요일 10월 소비자물가지수(CPI)를 발표하고, 금요일에는 생산자물가지수(PPI)를 공개한다. 두 지표는 연준의 향후 금리 결정 방향을 가늠할 주요 단서가 될 전망이다. 

kwonjiun@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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