중기부 지원 소상공인 수출액 56.3%↑…31개국 새로 진출

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92개사 9월까지 706만달러 수출

제주서 16억원 수출계약 사례 공유

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업부의 해외 판로 지원사업에 참여한 소상공인의 올해 1~9월 수출액이 706만달러로 전년 동기 대비 56.3% 늘었다. 수출 대상국은 44개국에서 75개국으로 확대됐다.

중기부는 10일 '글로벌 소상공인 육성사업' 선정 기업 100개사 가운데 수출 실적이 있는 92개사의 성과를 집계한 결과를 발표했다. 이들 기업의 지난해 같은 기간 수출액은 452만달러였다.

참여기업은 러시아와 동유럽·아프리카 등 31개국에 새로 진출했다. 지난해 수출 실적이 없었던 6개사도 첫 수출에 성공했다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부]

중기부는 올해부터 수출 잠재력이 있는 소비재 분야 소상공인에게 수출 교육과 해외 소비재 박람회 참가를 지원하고 있다. 수출용 제품 개발과 사업화에는 최대 1억원을 지원한다.

홍삼 제조 과정에서 나온 부산물로 건강 간식을 만든 삼온은 올해 약 1만1000달러의 첫 수출 실적을 냈다. 연어 유래 기능성 원료로 화장품을 개발한 더미스의 수출액은 지난 2024년 약 3만8000달러에서 올해 약 27만달러로 늘었다.

두 기업은 지난 6일 '제1회 로컬창업 페스타 in 제주'에서 열린 'K-소상공인 인사이트 데이'에서 수출 우수기업으로 선정돼 중기부 장관상을 받았다.

지난 4일부터 6일까지 열린 행사에는 로컬기업과 소상공인, 투자사, 해외 바이어 등 1000여명이 참여했다. 행사에서는 로컬기업 7개사의 총 16억원 규모 수출계약 사례를 공유했다. 중국과 홍콩 바이어는 구매의향서(LOI)를 전달했다.

중기부는 행사에서 이뤄진 상담이 후속 미팅과 실제 수출·투자로 이어지도록 지원사업과 연계할 계획이다.

김정주 중기부 소상공인정책국장은 "K-소비재에 대한 세계인의 관심과 호응이 커지고 있는 만큼 혁신 소상공인의 우수한 제품이 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com