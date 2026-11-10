[오늘의 정치일정] 11월 10일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 10일 청와대에서 제48회 국무회의를 주재했다
- 외교·통일·국방·보훈부 장관은 국무회의에 참석했다
- 여야 지도부는 의원총회와 정책 간담회 등 일정을 진행했다
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제48회 국무회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
프랑스 출장(G7 외교장관회의)
-1차관
10:00 국무회의
16:00 실국장회의
-2차관
09:00 한미외교포럼 참석
16:00 실국장회의
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
09:30 남북교류협력지원협회 ｢한반도 평화관광협력 국제세미나｣ 축사
<국방부>
-장관
10:00 국무회의
14:30 육·해·공군 사관학교 생도 및 사관학교장 간담회
17:00 국군사관학교 민간자문특별위원회 위촉식
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 국무회의
14:00 독립유공자 미전수 훈장 전수식
17:00 보훈문화교육 관련 업무 협의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
14:00 의원총회 / 국회 본관 246호
15:30 신임 임광현 대통령비서실 비서실장, 최인호 대통령비서실 정무수석 접견 / 국회 본관 당대표회의실
-한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 의원총회
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:30 현장의원총회 (청와대 사랑채 분수대 앞 / 서울 종로구 효자동 139)
15:30 발전공기업 통합본사 충남 유치 토론회(국회 의원회관 제1세미나실)
-정점식 원내대표
09:30 현장의원총회(청와대 사랑채 분수대 앞 / 서울 종로구 효자동139)
10:30 김승수 의원 주최 <2027 세계사격선수권대회 성공 개최 토론회>(국회 의원회관 제1세미나실)
13:50 D-CON 2026(페어몬트 앰배서더 서울 지하1층 그랜드볼룸 / 서울 영등포구 여의대로 108)
15:00 강선영·김건·김소희·임종득·조지연·김형동 의원 주최 <고용평등 공시제 간담회>(국회 의원회관 제7간담회의실)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상일정
-천하람 원내대표
10:30 제22회 항공우주법 세미나/ 공군호텔 3층 그랜드볼룸홀(서울 영등포구 신길동 1196)
18:20 여수MBC <라디오전망대> 전화인터뷰
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:55 김어준의 뉴스공장 출연
9:30 의원총회(본관224호)
13:00 한국농정 선정 '2026 국정감사 우수의원' 시상식(국회의원회관 935호)
14:00 전국도시농업시민협의회 정책간담회(본관224호)
-김준형 원내대표
07:30 KBS1라디오 <전격시사> 출연
09:30 의원총회(본관224호)
13:30 초광역특구법 철회 및 정부여당 규탄 국회-시민사회 공동 기자회견(본청 앞 계단)
14:55 SBS <뉴스브리핑> 출연
16:00 유튜브 <매불쇼> 출연