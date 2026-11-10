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[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 11월 10일

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AI 핵심 요약

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  • 9일 국회의장과 상임위가 접견·예산심사 등 일정을 진행했다
  • 9일 여야 의원들이 돌봄·의료·에너지 등 정책토론회를 열었다
  • 9일 각 정당 지도부가 의원총회와 기자회견 등 일정을 소화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[

◆국회의장

09:00 한미의원연맹 정책포럼 축사 / 여의도 글래드호텔
11:00 우즈베키스탄 상원의장 접견 및 오찬 / 국회접견실, 콘래드 버티고


◆상임위원회

10:00 과학기술정보방송통신위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 628호
10:00 문화체육관광위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 508호
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 제2회의장
10:30 농림축산식품해양수산위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 501호
10:30 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
14:30 정무위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 604호

◆의원실 세미나

08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제60강 / 의원회관 제1소회의실
09:30 백선희 의원실 등, 통합돌봄 재정, 어떻게 마련할 것인가 / 국회도서관 소강당
10:00 김승수 의원실, 2027 세계사격선수권대회 성공 대최 토론회 / 의원회관 제1세미나실
10:00 이달희 의원실 등, 공무원 정년연장, 더 이상 미룰 수 없다! / 의원회관 제3세미나실
10:00 한지아 의원실 등, 환자생명 보호를 위한 합리적인 의료기관 조사방안 논의 국회토론회 / 의원회관 제2소회의실
10:30 최기상 의원실 등, 기후위기를 넘어, 에너지 돌봄이 시작됩니다 / 의원회관 대회의실
14:00 서미화 의원실, AI와 디지털 포용 모두를 위한 기술 혁신과 정책 과제/ 의원회관 제10간담회의실
14:00 김영배 의원실 등, 사회연대경제 활성화, 어떻게 할 것인가? / 의원회관 제11간담회의실
14:00 이만희 의원실 등, 시설거주 장애인의 주거권 보장 및 시설내 자립생활 지원을 위한 정책 토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 이훈기 의원실, 인천 바이오 과학기술원［IBIST］설립 / 의원회관 제2세미나실
14:00 서왕진 의원실 등, 지역산림계획을 통한 지속가능한 산림경영 체계화를 위한 국회토론회 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 송옥주 의원실 등, 필수농자재 지원법 효율적 운영을 위한 국회 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 김정재 의원실 등, 한부모가족복지 정책포럼 / 의원회관 대회의실
14:00 안도걸 의원실 등, 현실화되는 스테이블코인 혁신, 디지털자산기본법 이후의 과제 / 금융투자협회 금융투자교육원 6층 리더스홀
15:00 김소희 의원실 등, 고용평등 공시제 간담회 / 의원회관 제7간담회의실
15:30 어기구 의원실 등, 발전공기업 통합본사 충남 유치 정책토론회 / 의원회관 제1세미나실


◆소통관 기자회견

09:20 이수진 의원, [현안 관련 기자회견]
09:40 김문수 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
10:00 김문수 의원, [교원 정치기본권 보장 촉구 기자회견]
10:20 정혜경 의원, [학교급식법 시행령 '적정인력기준 연구'에 대한 입장 발표 기자회견]
10:40 이강일 의원, [배민 쿠팡의 불공정행위 규탄 및 온플법 제정 촉구 기자회견]
11:00 차규근 의원, [서울 민심을 핑계로 한 부동산 부자 감세 요구 비판 기자회견]
11:20 박준태 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
14:00 박주민 의원, [현안 관련 기자회견]
15:00 문진석 의원, [GTX 연장 노선 국비 지원 반영 촉구 기자회견]

◆더불어민주당

*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
14:00 의원총회 / 국회 본관 246호
15:30 신임 임광현 대통령비서실 비서실장, 최인호 대통령비서실 정무수석 접견 / 국회 본관 당대표회의실

*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 의원총회

◆국민의힘

*장동혁 당 대표
09:30 현장 의원총회 / 청와대 사랑채 분수대 앞
15:30 발전공기업 통합본사 충남 유치 토론회 / 국회 의원회관 제1세미나실

*정점식 원내대표
09:30 현장의원총회 / 청와대 사랑채 분수대 앞
10:30 김승수 의원 주최 <2027 세계사격선수권대회 성공 개최 토론회> / 국회 의원회관 제1세미나실
13:50 D-CON 2026 / 페어몬트 앰배서더 서울 지하1층 그랜드볼룸
15:00 강선영·김건·김소희·임종득·조지연·김형동 의원 주최 <고용평등 공시제 간담회> / 국회 의원회관 제7간담회의실

◆조국혁신당

*신장식 당대표
07:55 김어준의 뉴스공장 출연
09:30 의원총회 / 본관224호
13:00 한국농정 선정 '2026 국정감사 우수의원' 시상식 / 국회의원회관 935호
14:00 전국도시농업시민협의회 정책간담회 / 본관224호

*김준형 원내대표
07:30 KBS1라디오 <전격시사> 출연
09:30 의원총회 / 본관224호
13:30 초광역특구법 철회 및 정부여당 규탄 국회-시민사회 공동 기자회견 / 본청 앞 계단
14:55 SBS <뉴스브리핑> 출연
16:00 유튜브 <매불쇼> 출연

◆개혁신당

*이기인 비상대책위원장
통상일정

* 천하람 원내대표
10:30 제22회 항공우주법 세미나/ 공군호텔 3층 그랜드볼룸홀(서울 영등포구 신길동 1196)
18:20 여수MBC <라디오전망대> 전화인터뷰

seo00@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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