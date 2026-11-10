[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 11월 10일

AI 핵심 요약beta
- 9일 국회의장과 상임위가 접견·예산심사 등 일정을 진행했다
- 9일 여야 의원들이 돌봄·의료·에너지 등 정책토론회를 열었다
- 9일 각 정당 지도부가 의원총회와 기자회견 등 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 한미의원연맹 정책포럼 축사 / 여의도 글래드호텔
11:00 우즈베키스탄 상원의장 접견 및 오찬 / 국회접견실, 콘래드 버티고
◆상임위원회
10:00 과학기술정보방송통신위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 628호
10:00 문화체육관광위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 508호
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 제2회의장
10:30 농림축산식품해양수산위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 501호
10:30 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
14:30 정무위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 604호
◆의원실 세미나
08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제60강 / 의원회관 제1소회의실
09:30 백선희 의원실 등, 통합돌봄 재정, 어떻게 마련할 것인가 / 국회도서관 소강당
10:00 김승수 의원실, 2027 세계사격선수권대회 성공 대최 토론회 / 의원회관 제1세미나실
10:00 이달희 의원실 등, 공무원 정년연장, 더 이상 미룰 수 없다! / 의원회관 제3세미나실
10:00 한지아 의원실 등, 환자생명 보호를 위한 합리적인 의료기관 조사방안 논의 국회토론회 / 의원회관 제2소회의실
10:30 최기상 의원실 등, 기후위기를 넘어, 에너지 돌봄이 시작됩니다 / 의원회관 대회의실
14:00 서미화 의원실, AI와 디지털 포용 모두를 위한 기술 혁신과 정책 과제/ 의원회관 제10간담회의실
14:00 김영배 의원실 등, 사회연대경제 활성화, 어떻게 할 것인가? / 의원회관 제11간담회의실
14:00 이만희 의원실 등, 시설거주 장애인의 주거권 보장 및 시설내 자립생활 지원을 위한 정책 토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 이훈기 의원실, 인천 바이오 과학기술원［IBIST］설립 / 의원회관 제2세미나실
14:00 서왕진 의원실 등, 지역산림계획을 통한 지속가능한 산림경영 체계화를 위한 국회토론회 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 송옥주 의원실 등, 필수농자재 지원법 효율적 운영을 위한 국회 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 김정재 의원실 등, 한부모가족복지 정책포럼 / 의원회관 대회의실
14:00 안도걸 의원실 등, 현실화되는 스테이블코인 혁신, 디지털자산기본법 이후의 과제 / 금융투자협회 금융투자교육원 6층 리더스홀
15:00 김소희 의원실 등, 고용평등 공시제 간담회 / 의원회관 제7간담회의실
15:30 어기구 의원실 등, 발전공기업 통합본사 충남 유치 정책토론회 / 의원회관 제1세미나실
◆소통관 기자회견
09:20 이수진 의원, [현안 관련 기자회견]
09:40 김문수 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
10:00 김문수 의원, [교원 정치기본권 보장 촉구 기자회견]
10:20 정혜경 의원, [학교급식법 시행령 '적정인력기준 연구'에 대한 입장 발표 기자회견]
10:40 이강일 의원, [배민 쿠팡의 불공정행위 규탄 및 온플법 제정 촉구 기자회견]
11:00 차규근 의원, [서울 민심을 핑계로 한 부동산 부자 감세 요구 비판 기자회견]
11:20 박준태 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
14:00 박주민 의원, [현안 관련 기자회견]
15:00 문진석 의원, [GTX 연장 노선 국비 지원 반영 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
14:00 의원총회 / 국회 본관 246호
15:30 신임 임광현 대통령비서실 비서실장, 최인호 대통령비서실 정무수석 접견 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 의원총회
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
09:30 현장 의원총회 / 청와대 사랑채 분수대 앞
15:30 발전공기업 통합본사 충남 유치 토론회 / 국회 의원회관 제1세미나실
*정점식 원내대표
09:30 현장의원총회 / 청와대 사랑채 분수대 앞
10:30 김승수 의원 주최 <2027 세계사격선수권대회 성공 개최 토론회> / 국회 의원회관 제1세미나실
13:50 D-CON 2026 / 페어몬트 앰배서더 서울 지하1층 그랜드볼룸
15:00 강선영·김건·김소희·임종득·조지연·김형동 의원 주최 <고용평등 공시제 간담회> / 국회 의원회관 제7간담회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:55 김어준의 뉴스공장 출연
09:30 의원총회 / 본관224호
13:00 한국농정 선정 '2026 국정감사 우수의원' 시상식 / 국회의원회관 935호
14:00 전국도시농업시민협의회 정책간담회 / 본관224호
*김준형 원내대표
07:30 KBS1라디오 <전격시사> 출연
09:30 의원총회 / 본관224호
13:30 초광역특구법 철회 및 정부여당 규탄 국회-시민사회 공동 기자회견 / 본청 앞 계단
14:55 SBS <뉴스브리핑> 출연
16:00 유튜브 <매불쇼> 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상일정
* 천하람 원내대표
10:30 제22회 항공우주법 세미나/ 공군호텔 3층 그랜드볼룸홀(서울 영등포구 신길동 1196)
18:20 여수MBC <라디오전망대> 전화인터뷰
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