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10년 표류한 부천 상동 복합개발 재시동…GS건설, 금융 부담 줄어드나

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AI 핵심 요약

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  • 부천시는 10일 상동특별계획구역 복합개발 추진 계획을 발표했다
  • GS건설은 사업 지연으로 이자·관리비 수십억원 부담을 감내해왔다
  • AI·콘텐츠 산업 유치와 공사비·금융비용 분담이 사업 추진의 관건으로 꼽혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부천 상동 옛 영상문화단지...GS건설 컨소시엄 주도
사업체 유치 실패·인허가 절차 변경 등으로 지체
수십억원대 이자비용 부담 증가
영상산업 유치에서 AI·콘텐츠 산업으로 전환

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 10년 가까이 진척을 보이지 못했던 부천 상동 일대 개발사업이 산업체 유치 업종 변경 등을 계기로 속도를 내면서 사업을 추진해 온 GS건설의 재무 부담이 완화될 수 있을지 주목된다.

GS건설은 사업 지연에 따른 이자 비용 등으로 수십억원대 손실을 감내해온 만큼, 사업 추진을 통해 금융 부담을 줄이고 산업체 유치와 주거단지 조성 등 실질적인 성과를 거둘 수 있을지가 관건이다.

◆ 수년째 지체된 상동 개발사업...매출 없이 지출만 수십억 부담한 GS건설

10일 부동산업계에 따르면 부천시가 상동특별계획구역 복합개발사업 추진 계획을 발표하면서 장기간 사업 지연으로 부담을 안아온 GS건설의 재무 리스크가 완화될 수 있다는 기대가 나온다.

사업 대상지는 경기 부천시 원미구 상동 529-2 일대 38만3151㎡ 규모로, 지하철 7호선 삼산체육관역과 인접해 있다. 과거 부천영상문화단지가 있던 곳으로, 부천시는 이곳에 산업체를 유치하고 주거·상업·업무 기능을 갖춘 복합단지를 조성한다는 계획이다.

개발사업은 지난 2019년 GS건설 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정됐으며 이후 특수목적법인(SPC)인 부천영상단지개발을 설립해 사업을 추진하고 있다. ACPG 부천 디벨롭먼트(30%)와 GS건설(26.53%)이 많은 지분을 보유하고 있고, 이외에도 현대건설과 DL이앤씨 등이 참여하고 있다.

[AI그래픽= 박우진 기자]

사업이 지체되며 매출은 발생하지 않으나 이자비용과 관리비용 등 지출이 발생하며 GS건설 손실이 누적되고 있다. 법인은 지난 2024년 기준 339억원의 자본 잠식, 연간 순손실도 90억원대를 기록했다. 올해 상반기 기준으로는 8억8400만원 손실을 기록하고 있다.

여기에 사업이 착수되지 않으면서 브릿지론이 PF로 전환되지 않은데 따른 부담도 발생하고 있다. 브릿지론은 컨소시엄을 구성하는 개별사들이 구성했는데 GS건설도 브릿지론 연대보증을 지고 있다. 만기를 연장하고 있는데 이자비용이 매년 수십억씩 누적될 것으로 보인다.

부천시와 컨소시엄은 2021년 4조1900억원 규모로 사업협약을 맺었으나 정식계약과 착공 등으로 이어지지 못했다. 사업환경 변화로 인한 사업체 유치 실패와 도시관리계획 변경 등 행정절차 발생, 공사비 부담 증가 등이 원인으로 꼽힌다. 양측은 사업 조건 협의에 이르지 못한채 협약 기한 연장만을 반복해왔다.  

◆ 사업체 유치·공사비 부담 완화가 관건

부천시의 개발계획 발표를 계기로 장기간 지체됐던 사업에 다시 탄력이 붙을 것으로 예상된다. 다만 사업체 유치와 사업 지연으로 불어난 공사비 및 금융비용을 부천시와 컨소시엄 참여자들이 어떻게 분담할지가 관건이다.

사업 수익성을 높이기 위한 개발계획 보완도 이뤄졌다. 당초 유치 대상이었던 소니픽처스와 EBS 등 미디어 기업 유치가 무산되면서 사업이 지체된 바 있다. 이에 부천시는 최근 상동특별계획구역 복합개발사업 추진 계획을 발표하고 해당 부지에 인공지능(AI)·콘텐츠 산업을 유치하는 한편, 주거·상업·업무 기능을 집약한 콤팩트시티를 조성하겠다고 밝혔다.

부천시와 컨소시엄은 협의를 거쳐 올해 3월 도시관리계획을 변경했다. 기존 자연녹지지역을 준주거지역과 일반상업지역으로 용도 변경해 대규모 산업체 유치와 주거단지 조성이 가능하도록 개발 여건을 개선했다.

사업 지연으로 불어난 건축비와 이자 비용 등 재무 부담을 해소하는 것도 과제다. 최근 부천시가 발표한 계획에 따르면 사업 예상 공사비는 6조9300억원으로 늘어났다. 사업 추진이 본격화하더라도 증가한 사업비를 어떻게 조달하고 분담할지가 향후 사업성에 영향을 미칠 전망이다.

부천시와 컨소시엄은 세부 사업계획을 협의하고 있으며 이를 반영해 다음달 도시관리계획 변경 사항을 고시할 예정이다. 이후 내년 토지계약을 마무리하고, 2028년 상반기 착공해 2032년 하반기 준공을 목표로 하고 있다. 부천시는 이달말 상동 지역 주민을 대상으로 환경영향평가 주민설명회를 열고 사업 추진 계획을 안내할 예정이다.

GS건설 관계자는 "현재 인허가 승인 등 절차가 진행 중에 있으며 절차에 맞춰 사업을 진행하고 있다"고 말했다.

시장에서는 지하철 7호선 역세권 입지여서 아파트 등 주거단지 분양등은 수익성이 날 것으로 예상하지만 사업체 유치가 개발사업 수익성에 큰 영향을 미칠 것으로 보고 있다.  

건설업계 관계자는 "7호선 역세권 입지로 주거지로서 입지는 좋으나 산업시설 유치가 제대로 이뤄질지가 변수일 것 같다"면서 "개발사업지에서 건축비 급등으로 인한 갈등이 사업 추진을 막는 요인으로 작용하는데 이를 상쇄할 만큼 사업성이 보장될지가 관건이 될 것 같다"고 말했다.

krawjp@newspim.com

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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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