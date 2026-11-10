10년 표류한 부천 상동 복합개발 재시동…GS건설, 금융 부담 줄어드나

부천 상동 옛 영상문화단지...GS건설 컨소시엄 주도

사업체 유치 실패·인허가 절차 변경 등으로 지체

수십억원대 이자비용 부담 증가

영상산업 유치에서 AI·콘텐츠 산업으로 전환

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 10년 가까이 진척을 보이지 못했던 부천 상동 일대 개발사업이 산업체 유치 업종 변경 등을 계기로 속도를 내면서 사업을 추진해 온 GS건설의 재무 부담이 완화될 수 있을지 주목된다.

GS건설은 사업 지연에 따른 이자 비용 등으로 수십억원대 손실을 감내해온 만큼, 사업 추진을 통해 금융 부담을 줄이고 산업체 유치와 주거단지 조성 등 실질적인 성과를 거둘 수 있을지가 관건이다.

◆ 수년째 지체된 상동 개발사업...매출 없이 지출만 수십억 부담한 GS건설

10일 부동산업계에 따르면 부천시가 상동특별계획구역 복합개발사업 추진 계획을 발표하면서 장기간 사업 지연으로 부담을 안아온 GS건설의 재무 리스크가 완화될 수 있다는 기대가 나온다.

사업 대상지는 경기 부천시 원미구 상동 529-2 일대 38만3151㎡ 규모로, 지하철 7호선 삼산체육관역과 인접해 있다. 과거 부천영상문화단지가 있던 곳으로, 부천시는 이곳에 산업체를 유치하고 주거·상업·업무 기능을 갖춘 복합단지를 조성한다는 계획이다.

개발사업은 지난 2019년 GS건설 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정됐으며 이후 특수목적법인(SPC)인 부천영상단지개발을 설립해 사업을 추진하고 있다. ACPG 부천 디벨롭먼트(30%)와 GS건설(26.53%)이 많은 지분을 보유하고 있고, 이외에도 현대건설과 DL이앤씨 등이 참여하고 있다.

[AI그래픽= 박우진 기자]

사업이 지체되며 매출은 발생하지 않으나 이자비용과 관리비용 등 지출이 발생하며 GS건설 손실이 누적되고 있다. 법인은 지난 2024년 기준 339억원의 자본 잠식, 연간 순손실도 90억원대를 기록했다. 올해 상반기 기준으로는 8억8400만원 손실을 기록하고 있다.

여기에 사업이 착수되지 않으면서 브릿지론이 PF로 전환되지 않은데 따른 부담도 발생하고 있다. 브릿지론은 컨소시엄을 구성하는 개별사들이 구성했는데 GS건설도 브릿지론 연대보증을 지고 있다. 만기를 연장하고 있는데 이자비용이 매년 수십억씩 누적될 것으로 보인다.

부천시와 컨소시엄은 2021년 4조1900억원 규모로 사업협약을 맺었으나 정식계약과 착공 등으로 이어지지 못했다. 사업환경 변화로 인한 사업체 유치 실패와 도시관리계획 변경 등 행정절차 발생, 공사비 부담 증가 등이 원인으로 꼽힌다. 양측은 사업 조건 협의에 이르지 못한채 협약 기한 연장만을 반복해왔다.

◆ 사업체 유치·공사비 부담 완화가 관건

부천시의 개발계획 발표를 계기로 장기간 지체됐던 사업에 다시 탄력이 붙을 것으로 예상된다. 다만 사업체 유치와 사업 지연으로 불어난 공사비 및 금융비용을 부천시와 컨소시엄 참여자들이 어떻게 분담할지가 관건이다.

사업 수익성을 높이기 위한 개발계획 보완도 이뤄졌다. 당초 유치 대상이었던 소니픽처스와 EBS 등 미디어 기업 유치가 무산되면서 사업이 지체된 바 있다. 이에 부천시는 최근 상동특별계획구역 복합개발사업 추진 계획을 발표하고 해당 부지에 인공지능(AI)·콘텐츠 산업을 유치하는 한편, 주거·상업·업무 기능을 집약한 콤팩트시티를 조성하겠다고 밝혔다.

부천시와 컨소시엄은 협의를 거쳐 올해 3월 도시관리계획을 변경했다. 기존 자연녹지지역을 준주거지역과 일반상업지역으로 용도 변경해 대규모 산업체 유치와 주거단지 조성이 가능하도록 개발 여건을 개선했다.

사업 지연으로 불어난 건축비와 이자 비용 등 재무 부담을 해소하는 것도 과제다. 최근 부천시가 발표한 계획에 따르면 사업 예상 공사비는 6조9300억원으로 늘어났다. 사업 추진이 본격화하더라도 증가한 사업비를 어떻게 조달하고 분담할지가 향후 사업성에 영향을 미칠 전망이다.

부천시와 컨소시엄은 세부 사업계획을 협의하고 있으며 이를 반영해 다음달 도시관리계획 변경 사항을 고시할 예정이다. 이후 내년 토지계약을 마무리하고, 2028년 상반기 착공해 2032년 하반기 준공을 목표로 하고 있다. 부천시는 이달말 상동 지역 주민을 대상으로 환경영향평가 주민설명회를 열고 사업 추진 계획을 안내할 예정이다.

GS건설 관계자는 "현재 인허가 승인 등 절차가 진행 중에 있으며 절차에 맞춰 사업을 진행하고 있다"고 말했다.

시장에서는 지하철 7호선 역세권 입지여서 아파트 등 주거단지 분양등은 수익성이 날 것으로 예상하지만 사업체 유치가 개발사업 수익성에 큰 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

건설업계 관계자는 "7호선 역세권 입지로 주거지로서 입지는 좋으나 산업시설 유치가 제대로 이뤄질지가 변수일 것 같다"면서 "개발사업지에서 건축비 급등으로 인한 갈등이 사업 추진을 막는 요인으로 작용하는데 이를 상쇄할 만큼 사업성이 보장될지가 관건이 될 것 같다"고 말했다.

krawjp@newspim.com