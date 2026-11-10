뉴욕증시, 기술주 반등에 다우 1100p↑·나스닥 2.7%↑…엔비디아는 4% 넘게 급락

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나스닥 종합지수, 7월 30일 이후 최대 일일 상승률 기록

S&P500지수, 4월 8일 이후 최대 일일 상승률 기록

엔비디아는 황 CEO 관련 외국 정보기관 공작 의혹에 4% 급락

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 지난주 기술주 매도세로 크게 흔들렸던 뉴욕증시가 저가 매수세 유입에 힘입어 급반등했다. 다우존스30산업평균지수는 1100포인트 넘게 뛰었고, 나스닥 종합지수와 S&P500지수도 각각 수개월 만에 최대 일일 상승률을 기록했다.

국제유가 하락에 따른 인플레이션 우려 완화도 투자심리 회복을 뒷받침했다. 다만 AI 대장주 엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 논란 속에 홀로 급락했다.

9일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1104.02포인트(2.15%) 오른 5만2389.75에 거래를 마쳤다. S&P500지수는 173.08포인트(2.35%) 상승한 7549.94, 나스닥종합지수는 673.71포인트(2.74%) 뛴 2만5253.14에 마감했다.

S&P500지수는 4월 8일 이후 약 7개월 만에 최대 일일 상승률을 기록했고, 나스닥지수도 7월 30일 이후 가장 큰 폭으로 올랐다.

지난주 미국 중간선거에서 민주당이 압승하면서 AI 산업에 대한 규제 강화 우려가 불거졌고, 이에 관련 종목을 중심으로 매도세가 확산했다. 그러나 이날은 S&P500의 11개 주요 업종 지수가 모두 상승했다. 산업재와 경기소비재가 각각 3% 넘게 오르며 상승을 주도했다.

◆ 유가 하락에 물가 부담 완화…AI 규제 우려도 진정

시장 반등을 뒷받침한 가장 큰 요인 중 하나는 국제유가 하락이었다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 추가 공격 가능성을 낮게 평가하면서 중동발 공급 차질 우려가 완화됐고, 4% 넘는 유가 급락이 인플레이션 압력에 대한 우려를 덜었다.

AI 산업을 둘러싼 규제 우려가 과도했다는 평가도 투자심리 회복에 힘을 보탰다. 월가 일부 애널리스트들은 지난주 AI 관련 주식의 급락이 지나쳤다고 진단했다.

모간스탠리와 UBS는 민주당이 의회를 장악하더라도 데이터센터 개발에 극단적인 규제가 도입될 가능성은 작다며, 지난주 AI 관련주 매도세가 과도했다고 평가했다.

슬레이트스톤 웰스의 폴카리는 "사람들이 우려한다고 해서 AI 산업 자체가 사라지는 것은 아니다. 민주당이 AI를 무너뜨릴 수는 없다"며 "규제를 도입할 수는 있겠지만 AI 자체를 중단시킬 수는 없다"고 말했다.

다만 금리 인상 우려는 여전히 남아 있다. 10월 고용지표가 예상보다 강하게 나오면서 연방준비제도(Fed·연준)가 12월 기준금리를 인상할 가능성에 대한 경계감이 지속됐다.

이번 주 발표될 물가 지표도 시장의 관심사다. 미국 노동부는 화요일 10월 소비자물가지수(CPI), 금요일 생산자물가지수(PPI)를 각각 발표할 예정이다.

◆ 반도체주 급반등…엔비디아만 4%대 급락

기술주와 반도체주가 강세를 보인 가운데 엔비디아는 4.27% 급락해 대조를 이뤘다.

세계에서 두 번째로 시가총액이 큰 기업인 엔비디아는 장중 3월 31일 이후 최저 수준까지 밀렸다. 외국 정보기관이 젠슨 황 CEO를 겨냥한 공작을 벌였다는 의혹과 관련해 회사 내부 조사가 진행되면서 황 CEO의 거취와 회사 경영에 대한 불확실성이 부각된 영향이다.

반면 반도체주 전반은 강하게 반등했다. 필라델피아 반도체지수는 7% 가까이 상승했다. 지난주 12% 넘게 급락해 2025년 4월 4일로 끝난 주간 이후 최대 낙폭을 기록한 데 따른 반등이다.

엔비디아가 지수 구성 종목 가운데 유일하게 하락한 반면 브로드컴은 약 9% 올랐고, AMD는 약 13% 급등하며 지수 상승을 주도했다.

대체투자 전문기업 KKR은 분기 이익이 사상 최고치를 기록했다는 소식에 주가가 약 2% 상승했다. AI 인프라 투자 확대의 수혜가 기대되는 에너지 기업 콘스텔레이션 에너지는 조정 기준 3분기 이익이 시장 예상치를 웃돌면서 10% 넘게 급등했다.

버크셔 해서웨이 A주도 3분기 이익 감소를 발표했지만 주가는 1% 가까이 상승했다.

미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더들 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com