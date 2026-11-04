네이버페이, 'ISO 24745' 인증 취득…페이스사인 생체정보 보안성 검증

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이는 4일 생체정보 보호 국제표준 인증을 취득했다
- 페이스사인의 생체정보 처리 체계 안전성을 국제적으로 검증받았다
- 국내 기업 최초로 ISO 24745 인증을 획득했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =네이버페이가 생체인식 정보보호 국제표준 'ISO 24745' 인증을 취득해 자사 생체정보 처리 시스템의 안전성을 검증받았다고 4일 밝혔다.
네이버페이는 안면인식 결제 서비스인 '페이스사인'의 생체정보 처리 체계 안전성을 검증받고 관련 리스크를 관리하기 위해 이번 인증을 추진했다. 생체정보 보호 분야에서 ISO 24745 인증을 받은 것은 국내 기업 중 네이버페이가 처음이다.
'ISO/IEC 24745:2022'는 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동 제정한 생체인식 정보보호 분야의 국제 표준이다. 생체정보를 처리하는 서비스의 정보 저장 및 전송 과정상 보호 조치와 내부 규정, 기밀성·무결성·가용성 등을 종합 평가해 부여된다.
페이스사인은 네이버의 얼굴 인식 기술로, 생체정보의 수집부터 처리, 보관, 파기까지 전 과정에서 프라이버시 보호를 우선하도록 설계됐다. 딥러닝 기반 안티스푸핑(Anti-Spoofing) 기술로 위변조를 방지하며, 데이터 전송 구간에는 양자내성암호(PQC)를 적용해 얼굴 정보를 보관·운영하고 있다.
박상진 네이버페이 대표는 "ISO 24745 인증 취득을 통해 생체정보 보호 체계의 안전성을 국제적으로 검증받았다"며 "사용자 정보 보호를 최우선으로 두고 안전한 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com